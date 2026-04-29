Chính sách thuế thu nhập cá nhân với khoản lợi tức cá nhân được nhận từ công ty tại nước ngoài

Về vấn đề này, Cục Thuế có ý kiến như sau: Tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP) quy định:

“4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: 3. Thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: a) Tiền lãi cho vay: b) Lợi tức cổ phần: c) Thu nhập từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác, kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, danh tiếng, quyền sử dụng đất, phát minh, sáng chế: trừ thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu Chính phủ, thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân và của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ”.

Tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính) quy định:

"3. Thu nhập từ đầu tư vốn... c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã: lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng: góp vốn vào quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ”.

Căn cứ các quy định nêu trên, pháp luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định khoản lợi tức do cá nhân nhận được từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ nếu lợi tức này nhận được từ doanh nghiệp Việt Nam được thành lập theo pháp luật Việt Nam sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, Cục Thuế đề nghị ông Phạm Hy Hiền liên hệ với Thuế TP. Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của chính sách thuế thu nhập cá nhân và pháp luật quản lý thuế./.