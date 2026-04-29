Tài chính

Triển khai báo cáo KPIs dự án đầu tư công: Yêu cầu cập nhật, gửi báo cáo trước ngày 25 hàng tháng

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
15:17 | 29/04/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản số 5054/BTC-TĐĐT đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương triển khai báo cáo các chỉ số đo lường, theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công (KPIs), bảo đảm tích hợp với Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1280/VPCP-CĐS ngày 9/2/2026 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai bộ chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả dự án đầu tư công, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hướng dẫn triển khai các chỉ số này.

Để phục vụ công tác báo cáo và tích hợp dữ liệu, Bộ Tài chính đã xây dựng chức năng báo cáo các chỉ số theo dõi, giám sát, đánh giá quy trình, chất lượng hiệu quả các dự án đầu tư công “Báo cáo KPIs” trực tuyến trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Hệ thống này cho phép các đơn vị cập nhật thông tin, tạo lập và gửi báo cáo định kỳ theo quy định.

Triển khai báo cáo KPIs dự án đầu tư công: Yêu cầu cập nhật, gửi báo cáo trước ngày 25 hàng tháng
Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giao cơ quan đầu mối thực hiện tổng hợp báo cáo KPIs từ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 27 hàng tháng trên hệ thống. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương cập nhật thông tin của toàn bộ các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý, làm cơ sở lập báo cáo KPIs hàng tháng. Các báo cáo KPIs phải được tạo lập và gửi cơ quan cấp trên trước ngày 25 hàng tháng thông qua Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư.

Về tài khoản sử dụng báo cáo, Bộ Tài chính đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng tài khoản đang dùng để báo cáo trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư. Trường hợp chưa có tài khoản cần nhanh chóng thực hiện đăng ký theo hướng dẫn.

Đối với các tài khoản đã đăng ký trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Tài chính đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện rà soát thông tin về cơ quan nhận báo cáo, bảo đảm lựa chọn đúng đối tượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tổng hợp báo cáo. Trường hợp trước đây lựa chọn chưa chính xác, các đơn vị cần kịp thời điều chỉnh theo hướng dẫn và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của dữ liệu.

Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giao cơ quan đầu mối thực hiện tổng hợp báo cáo KPIs từ các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 27 hàng tháng trên hệ thống.

Dữ liệu này sẽ được tích hợp với Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm phục vụ công tác theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công trên phạm vi cả nước.

Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai, bảo đảm việc báo cáo KPIs được thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn đối với toàn bộ các dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Vân Hà
Từ khóa:
bộ tài chính báo cáo KPIs giám sát hệ thống thông tin về giám sát Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư

Bài liên quan

Dành cho bạn

