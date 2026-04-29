Đầu tư

TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

Lê Quân - Lê Toàn

12:30 | 29/04/2026
(TBTCO) - Sáng 29/4, TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công và trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư hàng loạt dự án quy mô đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, nhân kỷ niệm 51 năm ngày thống nhất đất nước.
Hàng loạt dự án khởi công

Trong sáng 29/4, có 4 dự án lớn tại TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công trải dài trên nhiều lĩnh vực.

Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm có 2 dự án cùng khởi công gồm: dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính quy mô gần 47 ha, vốn đầu tư 29.600 tỷ đồng; dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, dài 6 km, tổng mức đầu tư 36.744 tỷ đồng.

Tại khu vực Tây Bắc thành phố, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn quy mô 880 ha, vốn đầu tư 59.000 tỷ đồng cũng chính thức khởi công.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.Hồ Chí Minh

Trong lĩnh vực văn hóa, thành phố khởi công cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Cảng Nhà Rồng với quy mô hơn 1,4 ha.

Cũng trong sáng 29/4, thành phố trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha, vốn đầu tư 128.872 tỷ đồng.

Các dự án này do các tập đoàn tư nhân lớn đầu tư. Trong đó, Tập đoàn Sungroup thực hiện 2 dự án là Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.Hồ Chí Minh và dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Cảng Nhà Rồng.

Tập đoàn Vingroup thực hiện dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đầu tư tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm.

Mở ra giai đoạn phát triển mới của siêu đô thị

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền Thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: “Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn”, với phương châm “Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân”.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay, chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ngay sau lễ khởi công nhà đầu tư huy động máy móc thiết bị để tiến hành xây dựng dự án đúng tiến độ

Các dự án này sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế Văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

“Về phía chính quyền thành phố, chúng tôi cam kết, sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển” Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cam kết.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, việc được giao sứ mệnh đi đầu là trách nhiệm rất lớn, là áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình được khởi công ngày 29/4 chính là những “viên gạch” cho một giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố không được phép chủ quan, không được bằng lòng với những gì đã có, mà phải tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần, hành động quyết liệt hơn, bền bỉ hơn, trách nhiệm hơn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Mở không gian kết nối giao thương thực chất cho doanh nghiệp ngành lương thực - thực phẩm

(TBTCO) - Bộ Ngoại giao ngày 28/4 cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 3/5/2026.
(TBTCO) - Ngày 28/4, sau 1/2 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã xem xét, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết quan trọng, tập trung vào các vấn đề phát triển đô thị, đầu tư công, đất đai, an sinh xã hội, hỗ trợ sản xuất và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, các ngân hàng và ví điện tử tại Việt Nam đang mở rộng từ dịch vụ tài chính cơ bản sang mô hình hệ sinh thái tích hợp. Người dùng không chỉ chuyển tiền hay thanh toán, mà còn kỳ vọng thực hiện nhiều nhu cầu tài chính trên cùng một nền tảng.
(TBTCO) - Áp lực chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu nội tại của nền kinh tế, buộc Việt Nam phải tăng tốc nếu muốn duy trì đà phát triển bền vững. Giai đoạn 2026 - 2035, bài toán không chỉ là định hướng, mà là khả năng huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ thể chế, tài chính đến công nghệ và năng lực thực thi.
(TBTCO) - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục mở rộng cả về quy mô và chiều sâu, khi thương mại, đầu tư tăng trưởng mạnh. Trên nền tảng đó, hai nước đang thúc đẩy các trụ cột hợp tác mới về công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuỗi cung ứng nhằm nâng tầm quan hệ trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/4, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 được 127.390,6 tỷ đồng, đạt 12,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 34.803 tỷ đồng, đạt 9,6%; vốn ngân sách địa phương 92.587,6 tỷ đồng, đạt 14,2%.
(TBTCO) - Ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành văn bản số 1746/UBND-NC về việc tổ chức thi hành Luật Thủ đô, gửi giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố, yêu cầu triển khai đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ để đưa luật vào cuộc sống.
(TBTCO) - Dù đặt mục tiêu nguồn thu gần 12.000 tỷ đồng từ đấu giá đất trong năm 2026, Đà Nẵng đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về giải phóng mặt bằng, định giá khởi điểm và quỹ đất tái định cư.
