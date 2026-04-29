TP.Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công hàng loạt dự án lớn

Trong sáng 29/4, có 4 dự án lớn tại TP. Hồ Chí Minh đồng loạt khởi công trải dài trên nhiều lĩnh vực.

Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm có 2 dự án cùng khởi công gồm: dự án quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính quy mô gần 47 ha, vốn đầu tư 29.600 tỷ đồng; dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, dài 6 km, tổng mức đầu tư 36.744 tỷ đồng.

Tại khu vực Tây Bắc thành phố, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn quy mô 880 ha, vốn đầu tư 59.000 tỷ đồng cũng chính thức khởi công.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm, dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.Hồ Chí Minh

Trong lĩnh vực văn hóa, thành phố khởi công cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Cảng Nhà Rồng với quy mô hơn 1,4 ha.

Cũng trong sáng 29/4, thành phố trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571 ha, vốn đầu tư 128.872 tỷ đồng.

Các dự án này do các tập đoàn tư nhân lớn đầu tư. Trong đó, Tập đoàn Sungroup thực hiện 2 dự án là Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính TP.Hồ Chí Minh và dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Cảng Nhà Rồng.

Tập đoàn Vingroup thực hiện dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đầu tư tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm.

Mở ra giai đoạn phát triển mới của siêu đô thị

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền Thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: “Thành phố Hồ Chí Minh phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn”, với phương châm “Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân”.

Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay, chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thành phố; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TP. Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Ngay sau lễ khởi công nhà đầu tư huy động máy móc thiết bị để tiến hành xây dựng dự án đúng tiến độ

Các dự án này sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; một thiết chế Văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

“Về phía chính quyền thành phố, chúng tôi cam kết, sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển” Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cam kết.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho rằng, việc được giao sứ mệnh đi đầu là trách nhiệm rất lớn, là áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình được khởi công ngày 29/4 chính là những “viên gạch” cho một giai đoạn phát triển mới, với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố không được phép chủ quan, không được bằng lòng với những gì đã có, mà phải tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần, hành động quyết liệt hơn, bền bỉ hơn, trách nhiệm hơn để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.