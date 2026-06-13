Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đảm nhiệm cương vị Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 11/6/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Quyết định nêu rõ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn được kiện toàn trên cơ sở Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn được thành lập theo Quyết định số 791/QĐ-TTg ngày 5/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 14/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm Phó Trưởng ban thường trực. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đức Thanh

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo bao gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất phương hướng, giải pháp để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam; chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam./.