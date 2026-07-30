Tìm giải pháp tài chính cho bảo trợ xã hội ứng phó với các cú sốc tại Việt Nam

Phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ trực tiếp từ biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh. Thực tiễn các đợt bão lũ hay đại dịch cho thấy, hệ thống an sinh xã hội không chỉ cần bao phủ rộng, mà phải linh hoạt và chủ động về nguồn lực tài chính để bảo vệ hiệu quả các nhóm yếu thế.

TS. Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo nghiên cứu mới nhất của UNICEF đã cung cấp một bức tranh toàn cảnh, cập nhật và thẳng thắn về những khoảng trống pháp lý, các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, cũng như những hạn chế trong cơ chế tài chính ứng phó thiên tai tại Việt Nam hiện nay.

Theo đó, TS. Nguyễn Thế Hùng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về 3 vấn đề trọng tâm: đánh giá khung pháp lý hiện hành để áp dụng hỗ trợ tiền mặt nhanh chóng; đẩy mạnh số hóa quy trình xác minh, chi trả an sinh xã hội; đa dạng hóa các công cụ tài chính, khai thác nguồn lực thị trường ngoài ngân sách nhằm hình thành chiến lược tài trợ rủi ro thiên tai phân tầng rõ ràng.

Đại diện các tổ chức quốc tế đã đưa ra những đánh giá quan trọng tại hội thảo. Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định, bảo trợ xã hội thích ứng với cú sốc giúp hệ thống an sinh phản ứng nhanh hơn, bảo vệ các gia đình khỏi rơi sâu vào nghèo khổ. Ngành Tài chính giữ vai trò then chốt trong việc chuẩn bị nguồn lực từ trước để chi trả kịp thời khi khủng hoảng xảy ra.

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Cùng chung góc nhìn, bà Michaela Bauer - Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong giảm nghèo, nhưng vẫn chịu tác động nặng nề bởi các biến cố phức tạp. Bà nhấn mạnh, việc trợ giúp tiền mặt khẩn cấp và thiết lập hệ thống tài chính dự báo được và linh hoạt là yếu tố cốt lõi giúp bảo vệ trẻ em cũng như các nhóm dễ bị tổn thương.

Bà Michaela Bauer - Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Trong khuôn khổ hội thảo, các diễn giả đã trình bày 4 tham luận chuyên sâu, bao gồm: phân tích thực trạng các cú sốc và đề xuất phương án tài chính linh hoạt dựa trên báo cáo nghiên cứu mới nhất; đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống an sinh xã hội chủ động, bao trùm trước thách thức già hóa dân số và biến đổi khí hậu; gắn kết các giải pháp tài chính an sinh với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030; tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn địa phương trong điều phối nguồn lực và xác định đối tượng yếu thế khi xảy ra thiên tai.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Đức Minh

Hội thảo khép lại với phiên thảo luận sôi nổi về mức độ sẵn sàng tài khóa. Những khuyến nghị và phân tích tại sự kiện sẽ là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ trực tiếp cho việc hoàn thiện thể chế và lập kế hoạch phân bổ ngân sách hằng năm cũng như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030.