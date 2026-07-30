Tập đoàn Sơn Hà: 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hơn 5.300 tỷ đồng, tăng 11%

Tập đoàn Sơn Hà đã khép lại quý II/2026 với doanh thu thuần 3.490 tỷ đồng, tăng 20% và lợi nhuận gộp đạt 277 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. So với quý I/2026, mức tăng trưởng của doanh thu thuần và lợi nhuận gộp lần lượt là 88% và 19%.

Gian hàng ống inox Sơn Hà tại Triển lãm Quốc tế Wire & Tube Düsseldorf 2026.

Nhờ đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Tập đoàn Sơn Hà đạt tới 5.341 tỷ đồng, tăng 11% và lợi nhuận gộp đạt 508 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 9,5%, gần như tương đương với cùng kỳ.

Bên cạnh thị trường nội địa, hoạt động xuất khẩu tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng doanh thu của Tập đoàn. Nhiều thị trường xuất khẩu trọng điểm duy trì đà tăng trưởng ổn định cùng với việc phát triển thêm nhiều thị trường mới, tạo động lực cho hoạt động sản xuất - kinh doanh trong những tháng cuối năm.

Một điểm sáng đáng kể trong bức tranh kinh doanh 6 tháng đầu năm là Tập đoàn Sơn Hà tiếp tục cho thấy khả năng quản trị chi phí rất tốt mặc dù chi phí lãi vay tăng do ảnh hưởng của chính sách vĩ mô, lãi suất từ đầu năm tăng. Tổng chi phí hoạt động đạt 487 tỷ đồng, tăng 9,9%, trong khi doanh thu thuần tăng 11,3% khiến tỷ lệ chi phí/doanh thu thuần giảm thêm 0,1 điểm % so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ lệ chi phí bán hàng/doanh thu thuần giảm từ 3,7% xuống 3,3%, phản ánh sự tối ưu trong chính sách phân phối sản phẩm.

Kết quả trên cũng phản ánh hiệu quả từ chương trình tái cấu trúc được SHI chủ động triển khai trong thời gian qua, với trọng tâm là tối ưu bộ máy, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Kết thúc 6 tháng, Tập đoàn Sơn Hà báo lãi sau thuế 31 tỷ đồng, hoàn thành 35,4% mục tiêu lợi nhuận năm. Đây là kết quả rất đáng khích lệ trong bối cảnh nền kinh tế gặp không ít khó khăn, nhất là từ đà tăng lãi suất.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Tập đoàn Sơn Hà đạt 10.221 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,7% so với đầu năm. Chất lượng tài sản giữ vững sự ổn định, lành mạnh với tỷ trọng hợp lý của các khoản phải thu và hàng tồn kho. Thanh khoản linh hoạt với quy mô tiền mặt, tiền gửi ngân hàng ở mức khá, đạt 676 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm và chiếm 6,6% tổng tài sản.

Về nguồn vốn, nợ phải trả đã giảm 1,27% so với đầu năm nhờ nỗ lực giảm các khoản phải trả. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng lên, đạt 2.198 tỷ đồng, riêng lợi nhuận chưa phân phối là 105 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm 2026, Tập đoàn Sơn Hà xác định các mục tiêu trọng tâm nhằm hoàn thành kế hoạch năm; đồng thời củng cố nền tảng về tài chính, quản trị và năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho những bước phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Dự án Khu công nghiệp Tam Dương được triển khai theo đúng tiến độ với nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động giải phóng mặt bằng và xúc tiến kinh doanh. Tập đoàn kỳ vọng dự án sẽ bắt đầu mang lại dòng tiền đáng kể từ 6 tháng cuối năm và tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh trong năm 2027.

Trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, Sơn Hà đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới; nâng cao năng lực sản xuất tại các nhà máy, đảm bảo nguồn vật tư phục vụ sản xuất, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu.

Song song đó, Sơn Hà tiếp tục thúc đẩy tái cấu trúc và chuyển đổi số, triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng tự động hóa, AI vào hoạt động sản xuất - kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp./.