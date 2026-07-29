Ngân hàng - Bảo hiểm

Bỏ trứng nhiều "giỏ", danh mục đầu tư đa dạng giúp Tái bảo hiểm VINARE báo lãi hơn 290 tỷ đồng

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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20:09 | 29/07/2026
(TBTCO) - Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đạt 290,5 tỷ đồng, tăng 17,1% cùng kỳ, nhờ hoạt động tài chính khởi sắc với lợi nhuận gộp trên 257 tỷ đồng. Tổng công ty duy trì danh mục đầu tư tài chính gần 6.400 tỷ đồng, phân bổ đa dạng nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro.
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Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE - mã Ck: VNR) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo do VINARE công bố cho thấy, quý II/2026, Tổng công ty ghi nhận lợi nhuận đạt 160,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong kỳ, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm VINARE tăng 4,1% lên 889,5 tỷ đồng, song phí nhượng tái bảo hiểm tăng nhanh hơn, ở mức 9,2%.

Trong lĩnh vực kinh doanh tái bảo hiểm, doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, triển khai các sản phẩm, lĩnh vực mới; tìm kiếm giải pháp nâng thị phần phí nhận tái bảo hiểm ở mảng kỹ thuật và các nghiệp vụ truyền thống có hiệu quả.

Dù chi bồi thường giảm 2,6% cùng kỳ, song tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 13,8%, cao hơn mức tăng 9,9% của doanh thu thuần. Kết quả, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm VINARE giảm 45% xuống còn 21,5 tỷ đồng.

Dù vậy, hoạt động tài chính tiếp tục là điểm sáng với lợi nhuận gộp tăng 15,9%, lên 161 tỷ đồng, ở mức cao so với nhiều quý, qua đó, giúp lợi nhuận quý II trụ vững.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VINARE ghi nhận lợi nhuận kế toán 290,5 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ và hoàn thành 52% kế hoạch năm. Kết quả được hỗ trợ bởi hoạt động tài chính với lợi nhuận gộp 257,1 tỷ đồng, tăng 21,6%, trong khi lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 3,4% lên hơn 70 tỷ đồng, nhờ kết quả ổn định trong quý I.

Soi kỹ danh mục đầu tư tài chính cho thấy chiến lược phân bổ đa dạng của VINARE, hướng tới cân bằng giữa hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro và bảo toàn vốn, đồng thời tăng cường giám sát các khoản đầu tư ủy thác.

Tính đến ngày 30/6/2026, danh mục đầu tư tài chính của VINARE đạt 6.382 tỷ đồng, nhích nhẹ gần 2% so với đầu năm.

Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.500,3 tỷ đồng, tăng 1,4%; còn đầu tư tài chính dài hạn đạt 2.881,4 tỷ đồng, tăng 2,5%.

Ở danh mục đầu tư ngắn hạn, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo 98% với 3.433,9 tỷ đồng, tăng 2,2% so với đầu năm. Bên cạnh đó, khoản đầu tư ủy thác qua VCBF có giá trị tài sản ròng (NAV) đạt 99 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với giá trị ghi sổ.

Bỏ trứng nhiều
Cơ cấu các khoản góp vốn cổ phần của VINARE tại ngày 30/6/2026. Nguồn: VINARE.

Ở danh mục đầu tư dài hạn, trái phiếu dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.748,7 tỷ đồng, tương đương 60,7% danh mục. Tiền gửi dài hạn tăng hơn gấp đôi lên 198,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, VINARE hiện sở hữu 25% vốn tại Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina (SVI), với giá trị khoản đầu tư tăng 2,5% lên 400,9 tỷ đồng.

VINARE cũng tiếp tục đầu tư 303,2 tỷ đồng vào Bảo hiểm PTI, Bảo hiểm ABIC, Bảo hiểm Toàn Cầu, Bảo hiểm Hùng Vương, Khách sạn Sài Gòn - Hạ Long và TPBank. Riêng khoản đầu tư vào Bảo hiểm Hùng Vương được trích lập dự phòng gần 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, giá trị ủy thác đầu tư dài hạn 231,4 tỷ đồng, được quản lý bởi VCBF, SSIAM và MB Capital, có giá trị tài sản ròng gần 273 tỷ đồng, cao hơn khoảng 41,7 tỷ đồng so với giá trị ghi sổ.

Cùng với việc công bố kết quả kinh doanh, VINARE cũng thông báo ngày 7/8/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu.

Theo đó, VINARE duy trì trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% như nhiều năm nay, tương ứng 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/8/2026. Đồng thời, doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Như vậy, VINARI dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 100,3 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 2.106,6 tỷ đồng./.

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