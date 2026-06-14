Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ "nóng" cuộc đua cạnh tranh thị phần

Bảo hiểm DBV bứt tốc, nhiều doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số

Số liệu mới nhất từ bản tin thị trường bảo hiểm toàn cầu của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, bức tranh bảo hiểm phi nhân thọ đang có sự phân hóa rõ nét hơn, khi doanh thu phí bảo hiểm, tốc độ tăng trưởng và thị phần giữa các doanh nghiệp liên tục biến động.

Xét theo doanh thu phí bảo hiểm gốc quý I/2026, thị trường phi nhân thọ tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ nét giữa nhóm dẫn đầu. PVI giữ vững vị trí số 1 với doanh thu 4.698 tỷ đồng, tăng 5,99% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 19,18% thị phần. Bảo Việt tiếp tục đứng thứ hai với 3.270 tỷ đồng, tăng 18,7%, nâng thị phần lên 13,35%. Trong khi đó, Bảo Minh vẫn duy trì vị trí thứ ba, dù doanh thu giảm nhẹ 0,8%, đạt 1.822 tỷ đồng.

Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính). Đồ họa: Ánh Tuyết

Điểm đáng chú ý nhất là sự bứt phá của DBV. Doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 1.475 tỷ đồng trong quý I/2026, tăng tới 96,35% so với cùng kỳ, qua đó, vươn từ vị trí thứ 10 năm 2024 và thứ 9 năm 2025 lên vị trí thứ 4 thị trường. Thị phần của DBV cũng tăng mạnh từ 3,63% năm 2024 lên 4,74% năm 2025 và đạt 6,02% trong quý I/2026. Trong những tháng đầu năm 2026, Bảo hiểm DBV nhiều tháng liên tiếp giữ vững vị trí top 5 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất thị trường.

Ông Nguyễn Văn Đông - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo hiểm DBV cho biết, tại DBV, doanh nghiệp đang tập trung đầu tư mạnh cho chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị bồi thường và chuẩn hóa chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Ngay đầu tháng 6, Tập đoàn Bảo hiểm DBV ký kết hợp tác với doanh nghiệp công nghệ đến từ Ấn Độ, đó là Rainbow Digital Marketing & Analytics, nhằm đưa các sản phẩm bảo hiểm lên hệ sinh thái số của đối tác. Thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu, hai bên dự kiến phát triển các giải pháp bảo hiểm cá nhân hóa theo từng giai đoạn cuộc sống, khả năng tài chính và nhu cầu bảo vệ của khách hàng, qua đó, nâng cao trải nghiệm và khả năng tiếp cận bảo hiểm.

Kênh số là động lực tăng trưởng toàn diện Việc gia tăng tỷ trọng doanh thu trên kênh số có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thứ nhất, tạo động lực cho tăng trưởng dài hạn; thứ hai, trải nghiệm khách hàng tốt hơn; thứ ba, nâng cao năng suất của lực lượng bán hàng; thứ tư, hiệu quả kinh doanh toàn công ty sẽ tốt hơn. Ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC

“Là doanh nghiệp bảo hiểm có hệ thống chi nhánh lớn trên toàn quốc, tập đoàn bảo hiểm DBV chú trọng trong việc đảm bảo tất cả khách hàng sẽ được phục vụ theo một chuẩn mực dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi tin rằng niềm tin của khách hàng không đến từ những cam kết truyền thông mà được xây dựng bằng chất lượng dịch vụ thực tế và sự đồng hành lâu dài của doanh nghiệp” - ông Đông bày tỏ.

Để duy trì vị thế dẫn đầu, Bảo hiểm PVI không chỉ mở rộng hợp tác với các đối tác mới, đa dạng hóa sản phẩm, mà cũng đẩy mạnh đầu tư công nghệ. Doanh nghiệp tập trung nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng AI, tự động hóa và tích hợp dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát rủi ro, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, cấp đơn, chăm sóc khách hàng và bồi thường. Đồng thời, các nền tảng số, thanh toán điện tử tiếp tục được nâng cấp.

Cuộc đua nhóm đầu không kém phần gay gắt

Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của 5 doanh nghiệp dẫn đầu đạt 12.710 tỷ đồng, chiếm gần 52% thị phần, đồng nghĩa 27 doanh nghiệp còn lại chỉ chia nhau chưa đến một nửa “miếng bánh” thị trường.

Bên cạnh 3 doanh nghiệp dẫn đầu là PVI, Bảo Việt và Bảo Minh duy trì vị thế tương đối ổn định, quý I/2026 ghi nhận những dịch chuyển đáng chú ý ở nhóm bám đuổi phía sau. Điều này phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, đặc biệt trong cuộc đua mở rộng thị phần.

Trong top 5 toàn thị trường, Bảo hiểm VietinBank (VBI) ghi nhận sự biến động đáng chú ý về vị thế thị phần. Sau hai tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt 829 tỷ đồng doanh thu, tăng 33,78%, qua đó, tạm vươn lên vị trí thứ 5 toàn thị trường với 5,14% thị phần.

Tuy nhiên, đến hết quý I/2026, VBI không còn giữ được thứ hạng này khi DBV tăng tốc mạnh hơn, trong khi Bảo hiểm Quân đội (MIC) đạt 1.445 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,83%, qua đó chiếm vị trí thứ 5 với 5,9% thị phần. Diễn biến này cho thấy cuộc đua trong nhóm doanh nghiệp bám đuổi top đầu đang ngày càng quyết liệt, khi chỉ trong một quý, cục diện thị phần đã có thể thay đổi đáng kể.

Với vai trò là thành viên của MB Group, MIC được hưởng lợi từ chiến lược phát triển doanh nghiệp số của tập đoàn. Chia sẻ gần đây, ông Trần Minh Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị MIC cho biết, hiện nay, khoảng 99% giao dịch của MB được thực hiện trên kênh số, tạo nền tảng thuận lợi để hỗ trợ các công ty thành viên trong công tác chuyển đổi số và phát triển kinh doanh trên nền tảng số. Theo ông Đạt, đây là lợi thế quan trọng để MIC thúc đẩy hoạt động bancassurance (phân phối bảo hiểm qua ngân hàng), cũng như quá trình chuyển đổi số trong thời gian tới.

Kết quả thực tế cũng cho thấy những tín hiệu tích cực. “Doanh thu trên kênh số năm 2025 đã đạt 16,4%, trong khi năm 2024 là 12,9%. Như vậy, chỉ số này đang có xu hướng tích cực” - ông Đạt nhấn mạnh.

Đồng thời, cho thấy định hướng phát triển chuyển đổi số của doanh nghiệp đang đi đúng hướng. Trong năm 2026, MIC đặt mục tiêu doanh thu từ kênh số đạt 22% tổng doanh thu và phấn đấu nâng tỷ lệ này lên 25%.

Để thực hiện mục tiêu này, MIC sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng khai thác hiệu quả dữ liệu và nghiên cứu hành vi tiêu dùng, nhằm nhận diện sớm nhu cầu khách hàng, từ đó, phát triển sản phẩm mới và xây dựng các mô hình kinh doanh mới. Theo Chủ tịch MIC, đây sẽ là nền tảng để tạo thêm các nguồn doanh thu mới cho doanh nghiệp. Đồng thời, MIC tiếp tục hoàn thiện các tính năng trên ứng dụng MIC, MICPro; mở rộng kết nối giao diện lập trình ứng dụng (API) với các hệ sinh thái bên ngoài, nhằm thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trên kênh số trong thời gian tới.