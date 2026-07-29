Theo Cục Hải quan, các ý kiến phân loại được WCO thống nhất tại Phiên họp lần thứ 77 tổ chức tại Brussels (Bỉ) vào tháng 3/2026 và đã được cập nhật vào Tuyển tập Ý kiến phân loại của WCO. Đây là tài liệu tham khảo phục vụ công tác phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Hải quan cập nhật 14 ý kiến phân loại mới của WCO về mã HS. Ảnh: minh hoạ

Đợt cập nhật lần này bổ sung 14 ý kiến phân loại mới, tập trung vào nhiều nhóm hàng đang được giao dịch phổ biến như thực phẩm bổ sung, gia vị, vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa, đồ dùng chăm sóc trẻ em, thiết bị viễn thông, thiết bị điện, dây thép không gỉ và phương tiện vận tải.

Trong đó, đáng chú ý có các mặt hàng như chế phẩm bổ sung whey protein, nước xốt đậu tương vị nấm, bitum dầu mỏ biến tính bằng polymer, màng PVC trang trí dùng sản xuất sàn, khăn quấn và bỉm vải có thể giặt cho trẻ em, thiết bị Remote Radio Unit (RRU) sử dụng trong trạm gốc mạng di động, ổ cắm điện kéo dài nhiều ổ, cuộn cáp điện nhiều ổ cắm và xe ben tự đổ chạy bằng động cơ diesel.

Theo giới chuyên môn, các ý kiến phân loại của WCO tuy không phải văn bản quy phạm pháp luật nhưng có giá trị tham khảo chuyên môn cao, được nhiều cơ quan hải quan trên thế giới sử dụng để giải thích và áp dụng Hệ thống HS. Việc cập nhật kịp thời các ý kiến này sẽ góp phần nâng cao tính thống nhất trong phân loại hàng hóa, đặc biệt đối với những mặt hàng mới hoặc có đặc tính kỹ thuật phức tạp.

Đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, việc nghiên cứu các ý kiến phân loại mới sẽ giúp chủ động rà soát mã HS của hàng hóa có đặc điểm tương tự, giảm nguy cơ khai sai mã số dẫn đến truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính hoặc phát sinh tranh chấp trong quá trình thông quan. Đồng thời, đây cũng là cơ sở tham khảo hữu ích khi lập hồ sơ xác định trước mã số đối với hàng hóa.

Cục Hải quan cũng lưu ý, trong quá trình áp dụng, nếu có sự khác nhau giữa mô tả hàng hóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh trong Tuyển tập Ý kiến phân loại của WCO thì thực hiện theo mô tả bằng tiếng Anh để bảo đảm thống nhất với tài liệu gốc của WCO.