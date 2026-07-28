Thuế TP. Hà Nội công khai danh sách 150.459 người nộp thuế ngừng hoạt động cần rà soát mã số thuế

Cụ thể, có 58.152 ở trạng thái 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; có 92.307 ở trạng thái 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Công chức Thuế TP. Hà Nội hỗ trợ hộ kinh doanh rà soát mã số thuế. Ảnh: Đức Thanh

Thuế TP. Hà Nội đề nghị các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách chủ động liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có) theo quy định.

Theo Thuế TP. Hà Nội, tình trạng người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế còn tồn tại không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với chính người nộp thuế.

Bởi khi doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh không hoàn tất thủ tục trước khi ngừng hoạt động, các nghĩa vụ về kê khai thuế, hóa đơn, quyết toán thuế hoặc các khoản phải nộp có thể vẫn tiếp tục phát sinh. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ bị xử phạt vi phạm hành chính, tính tiền chậm nộp, bị tạm hoãn xuất cảnh hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính sau này.

Theo đó, Thuế TP. Hà Nội đã phát Thư ngỏ gửi cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế trên địa bàn thành phố, kêu gọi chủ động phối hợp rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký thuế, hoàn tất các thủ tục còn tồn đọng.

Việc làm sạch dữ liệu không nhằm tạo thêm thủ tục cho doanh nghiệp, mà hướng tới tháo gỡ những vướng mắc còn tồn tại, bảo đảm dữ liệu người nộp thuế chính xác, đầy đủ, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chính doanh nghiệp và người dân./.