Thuế - Hải quan

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm có nhu cầu vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử

Văn Tuấn

Văn Tuấn

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14:39 | 27/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5131/CT-CS hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng.
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hoạt động của cán bộ thuế tỉnh Nghệ An cơ sở 9 hướng dẫn người dân hộ kinh doanh về các nghiệp vụ thuế Ảnh Đức Thanh
Công chức Thuế cơ sở 9 tỉnh Nghệ An hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt, sử dụng eTax Mobile. Ảnh Đức Thanh

Tại Công văn số 5131/CT-CS trả lời kiến nghị của Thuế tỉnh Nghệ An, Cục Thuế cho biết, căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ quy định: “b) Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế".

Bên cạnh đó, điểm d, khoản 1, Điều 6 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và tổ chức thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử quy định: "d) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 1 tỷ đồng hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử mà có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế".

Ngoài ra, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 254/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ đã quy định rõ về đối tượng cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, Cục Thuế hướng dẫn: Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm dưới 1 tỷ đồng có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế./.

Văn Tuấn
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hóa đơn điện tử cơ quan thuế hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh máy tính tiền nghiệp vụ thuế

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