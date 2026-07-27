Hải quan khu vực I truy thu hơn 80,9 tỷ đồng từ hậu kiểm

Theo Chi cục Hải quan khu vực I, đơn vị đã xây dựng kế hoạch thu thập, phân tích thông tin phục vụ kiểm tra sau thông quan (hậu kiểm) đối với nhiều chuyên đề trọng điểm như doanh nghiệp có hoạt động thuê gia công lại, nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, quản lý máy móc thiết bị cũ, đồng thời triển khai các chuyên đề ngăn chặn gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của Cục Hải quan.

Đồng thời, đơn vị thực hiện hậu kiểm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ đối với các doanh nghiệp theo kế hoạch được giao, tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác thông quan tại các đơn vị hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu.

Kết quả, thống kê đến tháng 7/2026, Hải quan khu vực I đã thực hiện 25 cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan, đạt 42% chỉ tiêu năm; 13 cuộc kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan do Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan thực hiện, đạt 22% chỉ tiêu; cùng 12 cuộc kiểm tra tại các đơn vị hải quan.

Qua công tác hậu kiểm, tổng số tiền truy thu đạt hơn 80,9 tỷ đồng, tương đương 83,4% chỉ tiêu được giao. Trong đó, Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan truy thu 76,6 tỷ đồng, các đơn vị hải quan trực thuộc truy thu 4,3 tỷ đồng.

Xét theo lĩnh vực nghiệp vụ, gia công - sản xuất xuất khẩu là lĩnh vực có số truy thu lớn nhất với 37,78 tỷ đồng, tiếp đến là phân loại mã số hàng hóa với 21,17 tỷ đồng, chính sách thương mại hơn 15 tỷ đồng và trị giá hải quan khoảng 6,05 tỷ đồng. Các lĩnh vực như xuất xứ hàng hóa và các nội dung nghiệp vụ khác cũng đóng góp vào kết quả truy thu.

Đại diện Hải quan khu vực I cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác hậu kiểm, qua đó giúp phát hiện, xử lý sai phạm, chống thất thu ngân sách, đồng thời nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan./.