Hải quan khu vực XIV triển khai nhiều giải pháp chống thất thu trong hoạt động xuất nhập khẩu

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan khu vực XIV, đến ngày 14/5/2026, tổng số thu ngân sách nhà nước tại đơn vị đạt 423,226 tỷ đồng, bằng 64,71% dự toán Chính phủ giao và đạt 54,96% chỉ tiêu do Cục Hải quan giao. So với cùng kỳ năm trước, số thu tăng 199,48%.

Trong cơ cấu nguồn thu, thuế giá trị gia tăng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 340,04 tỷ đồng, tăng 204,59% so với cùng kỳ năm ngoái. Thuế xuất khẩu đạt 64,976 tỷ đồng, tăng 233,42%; thuế nhập khẩu đạt 16,071 tỷ đồng. Một số khoản thu khác như thuế chống bán phá giá và thuế bảo vệ môi trường cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.

Đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIV cho biết, kết quả thu ngân sách tích cực thời gian qua có sự đóng góp từ hoạt động nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, máy móc thiết bị và một số nhóm hàng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, đơn vị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế và hạn chế thất thu. Trong đó, công tác thu thập thông tin doanh nghiệp, theo dõi diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu và rà soát nguồn thu được thực hiện thường xuyên nhằm chủ động hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại địa bàn.

Chi cục cũng tăng cường kiểm tra trị giá đối với các mặt hàng và doanh nghiệp có rủi ro cao, đồng thời rà soát mã số hàng hóa, tên hàng và mức thuế suất trong quá trình thông quan và sau thông quan để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp khai báo chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, công tác quản lý miễn thuế, hoàn thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm đúng quy định pháp luật. Việc kiểm tra báo cáo quyết toán đối với doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất và các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư cũng được tăng cường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đơn vị chú trọng là kiểm tra sau thông quan. Đây được xem là công cụ quan trọng giúp phát hiện các sai sót trong khai báo, nâng cao hiệu quả quản lý thuế và góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.

Song song với công tác chuyên môn, Chi cục Hải quan khu vực XIV đã xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư trong năm 2026; thực hiện đánh giá hiệu quả công tác tham vấn, rà soát dữ liệu phân loại hàng hóa; xác nhận nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp và tham gia góp ý nhiều dự thảo chính sách liên quan đến quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tính đến ngày 14/5/2026, tổng số nợ thuế và tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn đơn vị quản lý là 30,605 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là các khoản nợ khó thu phát sinh từ những doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Số nợ có khả năng thu còn khoảng 0,73 tỷ đồng. Đơn vị đã triển khai các biện pháp cưỡng chế theo quy định và thực hiện khoanh nợ đối với một số trường hợp đủ điều kiện.

Trong tháng 6, Chi cục Hải quan khu vực XIV tiếp tục tập trung các giải pháp tăng thu, chống thất thu, bám sát diễn biến hoạt động xuất nhập khẩu và nguồn thu để chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Đồng thời, đơn vị sẽ triển khai kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa miễn thuế theo kế hoạch đã ban hành và xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2027./.