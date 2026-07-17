Hải Phòng triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”

Chiến dịch nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế; xử lý các trường hợp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động theo quy định, góp phần minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

UBND TP. Hải Phòng giao Thuế TP. Hải Phòng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai Chiến dịch; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, giúp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ mục tiêu, nội dung của Chiến dịch. Thuế TP. Hải Phòng theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và kịp thời báo cáo UBND thành phố, Cục Thuế những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Nhà máy sản xuất ô tô VinFast tại Hải Phòng. Anh: Thanh Sơn

UBND TP. Hải Phòng giao UBND các xã, phường, đặc khu phối hợp với cơ quan Thuế rà soát, chuẩn hóa thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế, định danh cá nhân của người đại diện theo pháp luật và tình trạng hoạt động của người nộp thuế; xác minh địa chỉ kinh doanh, tình trạng hoạt động thực tế và thông tin liên quan để hướng dẫn người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế, thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, giải thể, chấm dứt hoặc khôi phục hoạt động theo quy định.

Đồng thời, khuyến nghị doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh chủ động rà soát tình trạng mã số thuế, hoàn thiện hồ sơ, nghĩa vụ còn tồn tại; không cho mượn, cho thuê hoặc mua bán thông tin cá nhân, chữ ký số, tài khoản ngân hàng để thành lập, vận hành doanh nghiệp, hộ kinh doanh và kịp thời phản ánh các trường hợp bị giả mạo, lợi dụng thông tin.

Sở Tài chính TP. Hải Phòng được giao làm đầu mối phối hợp với cơ quan Thuế triển khai Chiến dịch; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế; xử lý các trường hợp không thống nhất thông tin giữa hệ thống đăng ký kinh doanh và quản lý thuế; phối hợp giải quyết các vướng mắc trong thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, khôi phục tình trạng pháp lý và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định; chủ động phối hợp với Công an TP. Hải Phòng và các cơ quan liên quan xác minh, xử lý các trường hợp sử dụng thông tin giả mạo để thành lập doanh nghiệp.

Công an TP. Hải Phòng phối hợp với cơ quan Thuế cung cấp, đối chiếu dữ liệu dân cư; chỉ đạo công an các xã, phường, đặc khu xác minh địa chỉ kinh doanh, tình trạng hoạt động của người nộp thuế; xử lý các hành vi giả mạo thông tin, mua bán hóa đơn, trốn thuế và các vi phạm pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với cơ quan Thuế triển khai hiệu quả Chiến dịch, góp phần chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, minh bạch môi trường kinh doanh và nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách trên địa bàn.