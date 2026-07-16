Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Cụ thể, ngày 15/7/2026, Cục Hải quan vừa ban hành công văn khẩn 18837/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất khẩu nông sản, nhất là mặt hàng sầu riêng, mặt hàng đang bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu.

Theo chỉ đạo của Cục Hải quan, các đơn vị phải chủ động theo dõi sát tình hình lưu lượng hàng hóa tại các cửa khẩu, kịp thời triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, không để phát sinh ùn tắc, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và tiến độ giao hàng của doanh nghiệp.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực bố trí đầy đủ công chức thực hiện thủ tục hải quan, tăng cường lực lượng tại những địa bàn có lượng hàng hóa xuất khẩu lớn; đồng thời linh hoạt tổ chức thời gian làm việc, kể cả ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ khi phát sinh nhu cầu, nhằm giải quyết kịp thời thủ tục cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm dịch, cơ quan quản lý cửa khẩu và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, bảo đảm việc kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng, đúng quy định.

Đối với các cửa khẩu có lưu lượng phương tiện và hàng hóa tăng cao, Cục Hải quan yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, không để ách tắc kéo dài.