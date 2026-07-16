Thuế - Hải quan

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
18:28 | 16/07/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan ban hành công văn khẩn về việc triển khai các giải pháp tạo thuận lợi thông quan đối với hàng hóa nông sản xuất khẩu, không để xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu trong mùa vụ.
aa
Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026

Cụ thể, ngày 15/7/2026, Cục Hải quan vừa ban hành công văn khẩn 18837/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất khẩu nông sản, nhất là mặt hàng sầu riêng, mặt hàng đang bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu.

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Theo chỉ đạo của Cục Hải quan, các đơn vị phải chủ động theo dõi sát tình hình lưu lượng hàng hóa tại các cửa khẩu, kịp thời triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, không để phát sinh ùn tắc, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và tiến độ giao hàng của doanh nghiệp.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực bố trí đầy đủ công chức thực hiện thủ tục hải quan, tăng cường lực lượng tại những địa bàn có lượng hàng hóa xuất khẩu lớn; đồng thời linh hoạt tổ chức thời gian làm việc, kể cả ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ khi phát sinh nhu cầu, nhằm giải quyết kịp thời thủ tục cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm dịch, cơ quan quản lý cửa khẩu và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, bảo đảm việc kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng, đúng quy định.

Đối với các cửa khẩu có lưu lượng phương tiện và hàng hóa tăng cao, Cục Hải quan yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, không để ách tắc kéo dài.

Việc ban hành công văn khẩn là giải pháp kịp thời của Cục Hải quan nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong mùa cao điểm xuất khẩu nông sản. Trong bối cảnh sầu riêng tiếp tục là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực. Việc bảo đảm thông quan nhanh giúp giảm chi phí logistics, hạn chế rủi ro đối với hàng hóa tươi sống, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Song Linh
Từ khóa:
công văn khẩn hải quan giải pháp thông quan thông quan nông sản xuất khẩu nông sản cửa khẩu biên phòng

Bài liên quan

Cạnh tranh xuất khẩu nông sản bằng chất lượng và minh bạch chuỗi sản xuất

Cạnh tranh xuất khẩu nông sản bằng chất lượng và minh bạch chuỗi sản xuất

Việt Nam thu về gần 35,9 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong nửa đầu năm 2026

Việt Nam thu về gần 35,9 tỷ USD từ xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong nửa đầu năm 2026

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Nâng tầm giá trị cho ngành hàng xuất khẩu tỷ USD

Dành cho bạn

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Chứng khoán ngày 16/7: Lực cầu nhập cuộc quyết liệt, VN-Index đảo chiều tăng điểm mạnh

Chứng khoán ngày 16/7: Lực cầu nhập cuộc quyết liệt, VN-Index đảo chiều tăng điểm mạnh

Đọc thêm

Người nộp thuế có trách nhiệm gì trong khai và nộp hồ sơ thuế?

Người nộp thuế có trách nhiệm gì trong khai và nộp hồ sơ thuế?

(TBTCO) - Thực hiện quy định của pháp luật thuế, người nộp thuế có trách nhiệm gì trong khai và nộp hồ sơ thuế? Thông tư số 89/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn chi tiết các quy định này.
Phú Thọ: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách tăng 61,5%

Phú Thọ: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách tăng 61,5%

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, khu vực sản xuất kinh doanh nộp ngân sách tăng 52,7% so với cùng kỳ thực hiện, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nộp tăng 61,5%, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nộp tăng 51,9%...
5 tiêu chí phân nhóm người nộp thuế

5 tiêu chí phân nhóm người nộp thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BTC hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.
Ngành Thuế siết kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành

Ngành Thuế siết kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ” trong quản lý, điều hành

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành vừa ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-CT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Trong đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thuế; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Đấu tranh chống chuyển giá, trốn thuế ngày càng gian nan

Đấu tranh chống chuyển giá, trốn thuế ngày càng gian nan

(TBTCO) - Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, giao dịch xuyên biên giới và kinh tế số ngày càng phát triển, nguy cơ chuyển giá, tránh thuế, trốn thuế tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, cuộc đấu tranh chống chuyển giá, tránh thuế, trốn thuế đang đứng trước những yêu cầu mới, ngày càng gian nan.
Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, việc sửa Luật Hải quan lần này không chỉ để sửa quy trình mà phải thay đổi tư duy quản lý: từ tiền kiểm sang quản lý rủi ro, từ quản lý hồ sơ sang quản lý dữ liệu, từ quản lý hành chính sang phục vụ phát triển, và quan trọng nhất là thúc đẩy tuân thủ tự nguyện.
Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

Giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp

(TBTCO) - Tại Tọa đàm “Chính sách cho ngành bán hàng đa cấp - Vấn đề đặt ra trong thực tiễn và giải pháp thúc đẩy” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều ngày 15/7, đại diện cơ quan thuế đã giải đáp hàng loạt vướng mắc về chính sách thuế với bán hàng đa cấp...
Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan bổ sung Điều 16a quy định về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý thực hiện quản lý hải quan.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư

Gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

Hải quan chủ động tổ chức thực thi chính sách thuế

Hải quan chủ động tổ chức thực thi chính sách thuế

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng