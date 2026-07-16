Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu
|Sửa Luật Hải quan: Thay đổi tư duy quản lý, thúc đẩy tuân thủ tự nguyện Bổ sung quy định về quản lý hải quan với thương mại điện tử Hải quan khu vực III phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026
Cụ thể, ngày 15/7/2026, Cục Hải quan vừa ban hành công văn khẩn 18837/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường các giải pháp tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất khẩu nông sản, nhất là mặt hàng sầu riêng, mặt hàng đang bước vào cao điểm thu hoạch và xuất khẩu.
Theo chỉ đạo của Cục Hải quan, các đơn vị phải chủ động theo dõi sát tình hình lưu lượng hàng hóa tại các cửa khẩu, kịp thời triển khai các biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt, không để phát sinh ùn tắc, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa và tiến độ giao hàng của doanh nghiệp.
Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực bố trí đầy đủ công chức thực hiện thủ tục hải quan, tăng cường lực lượng tại những địa bàn có lượng hàng hóa xuất khẩu lớn; đồng thời linh hoạt tổ chức thời gian làm việc, kể cả ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ khi phát sinh nhu cầu, nhằm giải quyết kịp thời thủ tục cho doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu tăng cường phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm dịch, cơ quan quản lý cửa khẩu và các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, bảo đảm việc kiểm tra, giám sát và thông quan hàng hóa diễn ra nhanh chóng, đúng quy định.
Đối với các cửa khẩu có lưu lượng phương tiện và hàng hóa tăng cao, Cục Hải quan yêu cầu thường xuyên cập nhật tình hình, chủ động báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, không để ách tắc kéo dài.
|
Việc ban hành công văn khẩn là giải pháp kịp thời của Cục Hải quan nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong mùa cao điểm xuất khẩu nông sản. Trong bối cảnh sầu riêng tiếp tục là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực. Việc bảo đảm thông quan nhanh giúp giảm chi phí logistics, hạn chế rủi ro đối với hàng hóa tươi sống, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.