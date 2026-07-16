Thuế - Hải quan

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

17:54 | 16/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế khuyến nghị doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập kê khai thu nhập đúng thực tế phát sinh; thực hiện đầy đủ việc đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc cho người lao động; khuyến khích người lao động sử dụng ứng dụng eTax Mobile; chủ động phối hợp xử lý khi phát sinh sai sót về thông tin thuế thu nhập cá nhân…
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Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm thực hiện đầy đủ việc đăng ký thuế, khấu trừ, kê khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân; đồng thời bảo đảm tính chính xác của thông tin liên quan đến người lao động.

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động
Công chức Thuế tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ người nộp thuế sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Đức Thanh

Tuy nhiên, thực tế vẫn phát sinh một số trường hợp thông tin thu nhập, thông tin người phụ thuộc hoặc dữ liệu quyết toán thuế thu nhập cá nhân chưa được cập nhật đầy đủ, kịp thời hoặc chưa phản ánh đúng thực tế. Những sai lệch này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, phát sinh vướng mắc trong quá trình quyết toán thuế, hoàn thuế, đồng thời làm gia tăng nhu cầu điều chỉnh, đối chiếu dữ liệu của tổ chức.

Nhằm nâng cao tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu thuế thu nhập cá nhân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật, Cục Thuế khuyến nghị doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

Một là, kê khai thu nhập đúng thực tế phát sinh.

Theo khuyến nghị của Cục Thuế, doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các khoản thu nhập thực tế đã chi trả cho người lao động theo quy định của pháp luật; rà soát, đối chiếu dữ liệu trước khi gửi cơ quan thuế và bảo đảm không sử dụng thông tin định danh cá nhân, mã số thuế hoặc thông tin đăng ký thuế của cá nhân khác để kê khai các khoản thu nhập không phát sinh trên thực tế.

Thứ hai, thực hiện đầy đủ việc đăng ký thuế và đăng ký người phụ thuộc cho người lao động.

Doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập chủ động hỗ trợ người lao động thực hiện đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc và cập nhật kịp thời các thay đổi về thông tin đăng ký thuế; đồng thời xem xét, tổ chức rà soát định kỳ thông tin người phụ thuộc nhằm bảo đảm việc đăng ký, điều chỉnh hoặc chấm dứt giảm trừ gia cảnh được thực hiện đúng đối tượng, đúng thời hạn.

Thứ ba, khuyến khích người lao động sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Doanh nghiệp, tổ chức trả thu nhập khuyến khích, hướng dẫn người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin. Khi cá nhân chủ động kiểm tra và đối chiếu thông tin sẽ giúp phát hiện sớm các sai lệch về dữ liệu, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa thông tin người lao động, xây dựng cơ sở dữ liệu chi trả thu nhập đầy đủ, chính xác và thống nhất ngay từ khâu phát sinh.

Bốn là, chủ động phối hợp xử lý khi phát sinh sai sót về thông tin thuế thu nhập cá nhân.

Khi nhận được phản ánh của người lao động hoặc đề nghị của cơ quan thuế liên quan đến thông tin về thuế thu nhập cá nhân, cần kịp thời rà soát hồ sơ, chứng từ và thực hiện điều chỉnh, bổ sung thông tin theo đúng quy định. Đối với các trường hợp dữ liệu đã kê khai ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp thu nhập, nghĩa vụ thuế hoặc quyết toán thuế của cá nhân, cần chủ động phối hợp với người lao động và cơ quan thuế để kịp thời khắc phục, bảo đảm dữ liệu thuế được phản ánh đúng thực tế.

Năm là, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động.

Tổ chức trả thu nhập cần xác định đúng bản chất quan hệ lao động để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ khác liên quan theo quy định pháp luật. Không sử dụng hợp đồng ngắn hạn, hợp đồng dịch vụ hoặc các hình thức thỏa thuận khác nhằm né tránh nghĩa vụ khấu trừ thuế, đóng bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ liên quan. Các hành vi này không chỉ ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, mà còn tiềm ẩn rủi ro pháp lý, truy thu và xử phạt theo quy định./.

Văn Tuấn
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