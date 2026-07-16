Thuế - Hải quan

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Văn Tuấn

Văn Tuấn

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18:24 | 16/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công về việc rà soát, kiểm tra thông tin thu nhập của cá nhân đối với giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 trên ứng dụng eTax Mobile nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.
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Thư ngỏ của Cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, thông qua tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của người nộp thuế, cơ quan thuế ghi nhận một số trường hợp thông tin thu nhập và thông tin nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chưa chính xác với thực tế, đồng thời phát sinh trường hợp thông tin định danh hoặc mã số thuế của cá nhân bị sử dụng để kê khai các khoản thu nhập không thuộc về cá nhân đó.

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình
Công chức Thuế tỉnh Phú Thọ và đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Văn Học

Những sai lệch này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, làm phát sinh nghĩa vụ thuế không đúng thực tế, ảnh hưởng đến việc quyết toán thuế, hoàn thuế, xác nhận thu nhập cũng như các giao dịch khác của cá nhân.

Nhằm giúp người nộp thuế thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra thông tin thu nhập của mình, kịp thời phát hiện và xử lý các sai sót có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của cá nhân, ngành Thuế đã cung cấp chức năng “Tra cứu thông tin quyết toán thuế TNCN” trên ứng dụng eTax Mobile. Chỉ với vài thao tác đơn giản, Quý người nộp thuế có thể tra cứu thông tin thu nhập do các tổ chức chi trả đã kê khai với cơ quan thuế, đối chiếu dữ liệu thu nhập từ năm 2021 đến năm 2025 và phản ánh trong trường hợp thông tin chưa sát thực.

Để kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót trong thông tin thu nhập và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân, cơ quan thuế kính đề nghị Quý người nộp thuế chủ động dành thời gian rà soát thông tin thu nhập của mình trên ứng dụng eTax Mobile đối với các năm từ 2021 đến 2025.

Trường hợp phát hiện có khoản thu nhập không thuộc về mình hoặc có đơn vị kê khai thu nhập không đúng thực tế, Quý người nộp thuế có thể gửi phản ánh trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile để cơ quan thuế kịp thời tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ xử lý theo quy định. Việc phản ánh được thực hiện hoàn toàn trực tuyến đối với từng nguồn thu nhập được tra cứu, giúp người nộp thuế thuận tiện trong quá trình theo dõi, đối chiếu và bảo vệ quyền lợi của mình.

Thông tin phản ánh của người nộp thuế sẽ được chuyển trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả thu nhập có liên quan để thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh. Đây là nguồn thông tin quan trọng giúp cơ quan thuế kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai chưa đúng thực tế, bảo đảm thông tin thu nhập của cá nhân được ghi nhận chính xác và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Để tránh bị lợi dụng, Cục Thuế lưu ý người nộp thuế:

Một là, không cung cấp hoặc chia sẻ thông tin định danh cá nhân, mã số thuế, tài khoản giao dịch điện tử, mã OTP hoặc các thông tin xác thực khác cho tổ chức, cá nhân không có thẩm quyền.

Hai là, thận trọng khi ký kết hồ sơ, chứng từ hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân đề nghị sử dụng với mục đích không rõ ràng.

Ba là, không tiếp tay, cho mượn, cho thuê hoặc cho phép sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các hoạt động kê khai thuế, kê khai thu nhập không đúng thực tế.

Ngành Thuế cam kết tiếp nhận, xem xét và xử lý các phản ánh một cách nghiêm túc, khách quan, khẩn trương theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân và phối hợp với các tổ chức chi trả thu nhập và các đơn vị liên quan để kịp thời làm rõ, khắc phục sai sót, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nộp thuế.

Cục Thuế cho rằng, sự chủ động rà soát và phản hồi của người nộp thuế không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình mà còn giúp xây dựng môi trường thuế minh bạch, công bằng và hiện đại./.

Văn Tuấn
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