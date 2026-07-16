Chứng khoán

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Tùng Linh

Tùng Linh

17:57 | 16/07/2026
(TBTCO) - VIC, ACB và VHM là 3 cổ phiếu được các nhà đầu tư nước ngoài tập trung giải ngân mạnh trong phiên 16/7. VN-Index đảo chiều tăng bất ngờ sau nhịp điều chỉnh vừa qua.
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Thị trường chứng khoán trải qua một trong những phiên giao dịch kịch tính nhất trong nhiều tuần trở lại đây khi chênh lệch giữa mức thấp nhất và cao nhất của VN-Index lên tới hơn 28 điểm.

Cú đảo chiều ngoạn mục từ vùng giảm sâu đã giúp sắc xanh lan tỏa trên thị trường. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lực cầu bắt đáy nhanh chóng gia tăng, đặc biệt từ giữa phiên chiều, và một số cổ phiếu ở nhóm vốn hóa lớn. Chỉ số thu hẹp đà giảm trong phiên chiều và bứt tốc tăng 22,12 điểm (+1,24%) lên 1.804,24 điểm tại thời điểm đóng cửa.

Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể, giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt gần 19.300 tỷ đồng.

Chung xu hướng, khối ngoại cũng giao dịch sôi động hơn. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.664,8 tỷ đồng và bán ra 2.690,8 tỷ đồng, tương ứng chỉ bán ròng chưa đến 30 tỷ đồng. Tính chung trên cả 3 sàn, khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 10 tỷ đồng, gần như cân bằng trạng thái sau chuỗi phiên bán ròng mạnh liền trước đó.

Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào các cổ phiếu đóng vai trò dẫn dắt nhịp hồi của thị trường. VIC dẫn đầu danh sách mua ròng với 252,8 tỷ đồng. Mức tăng 2,76% lên 223.000 đồng/cổ phiếu của VIC cũng là động lực quan trọng kéo các chỉ số chung tăng vọt. VHM cũng được mua ròng 153,7 tỷ đồng, dù kết phiên giảm 2,72%.

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục
Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng trong phiên 16/7. Nguồn: Dstock

Đáng chú ý, ACB được mua ròng tới 217,5 tỷ đồng, đứng thứ hai toàn thị trường và là cổ phiếu ngân hàng thu hút dòng vốn ngoại mạnh nhất phiên. Cổ phiếu tăng 2,81%, góp phần đáng kể vào diễn biến hồi phục của nhóm tài chính. Ngoài ra, HDB, SHB, NVL, VND và GMD cũng ghi nhận lực mua ròng tích cực.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán của khối ngoại khá phân tán. PNJ dẫn đầu với giá trị bán ròng 147,7 tỷ đồng, tiếp theo là SSI (132,1 tỷ đồng), FPT (95,8 tỷ đồng), VPB (85,5 tỷ đồng) và CTG (84,9 tỷ đồng). Tuy nhiên, quy mô bán ròng tại các mã này nhìn chung không đủ lớn để tạo áp lực lên toàn thị trường.

Khối ngoại gần như cân bằng trạng thái mua - bán trong phiên thị trường đảo chiều mạnh. Dòng tiền ngoại không chỉ giảm đáng kể cường độ bán ròng, mà còn chủ động giải ngân vào các cổ phiếu dẫn dắt như VIC, VHM và ACB, góp phần củng cố nhịp hồi phục của VN-Index sau khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quan trọng./.

Tùng Linh
Từ khóa:
khối ngoại vn-index acb vingroup

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