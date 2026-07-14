Khối ngoại quay lại mua ròng PNJ sau chuỗi 7 phiên "xả hàng"

Sau phiên giao dịch giảm sâu hôm qua, cùng căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng trở lại, thị trường tiếp tục có diễn biến kém tích cực trong đầu phiên sáng nay. Nhờ ảnh hưởng tích cực của nhóm năng lượng, tài chính, thị trường đã phục hồi khá tốt. VN-Index tăng 6,09 điểm (+0,34%) lên mức 1.806,63 điểm, trên vùng giá thấp nhất tháng 6/2026.

Tuy vậy, thanh khoản thị trường nhìn chung vẫn giảm. Giao dịch của khối ngoại cũng không bật lên. Trên sàn HOSE, các nhà đầu tư nước ngoài giải ngân hơn 1.725 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 1.921 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 200 tỷ đồng.

Điểm sáng đáng chú ý là sự trở lại của dòng tiền ngoại đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ). Cổ phiếu này được mua ròng gần 70 tỷ đồng, trong đó lực mua đạt hơn 113 tỷ đồng khi vẫn có các nhà đầu tư nhóm này bán ra thu về 43 tỷ đồng. PNJ đứng thứ hai toàn thị trường về giá trị mua ròng, chỉ sau BSR (hơn 73 tỷ đồng).

Đây là phiên mua ròng đầu tiên của khối ngoại tại PNJ sau chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp. Trước đó, từ ngày 3 - 10/7, nhà đầu tư nước ngoài liên tục bán ra cổ phiếu PNJ. Đáng chú ý nhất là phiên 8/7, khối ngoại bán ròng tới 222,4 tỷ đồng, mức cao nhất trong chuỗi bán ròng này.

Sự đảo chiều của dòng vốn ngoại diễn ra cùng lúc với diễn biến tích cực của cổ phiếu. PNJ tăng kịch trần 6,96% lên 46.900 đồng/cổ phiếu, chấm dứt chuỗi giảm sâu sau biến cố liên quan đến P-Lab. Tuy vậy, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 20% so với mức đóng cửa 58.700 đồng/cổ phiếu của phiên 3/7 - thời điểm trước khi cổ phiếu bước vào chuỗi lao dốc.

Việc khối ngoại quay lại mua ròng cho thấy, áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài đã phần nào hạ nhiệt sau giai đoạn phản ứng mạnh với thông tin bất lợi. Trước đó, theo đánh giá của SSI Research, rủi ro lớn nhất của PNJ không nằm ở kết quả kinh doanh ngắn hạn, mà ở khả năng khôi phục niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư đối với thương hiệu.

Khối ngoại trở lại mua ròng cổ phiếu PNJ. Nguồn: Dstock.

Trên toàn thị trường, khối ngoại vẫn giao dịch tương đối cân bằng. Giá trị bán ròng phiên hôm nay xấp xỉ 159 tỷ đồng.

Ngoài BSR và PNJ, các mã được mua ròng đáng chú ý còn có STB (59,8 tỷ đồng), SHB (42,8 tỷ đồng), PVS (38,5 tỷ đồng) và ACB (26,7 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung tại nhóm tài chính - ngân hàng. CTG dẫn đầu với giá trị bán ròng 107 tỷ đồng, tiếp theo là VIC (92 tỷ đồng), VPB (84 tỷ đồng), FPT (82 tỷ đồng) và VCI (73 tỷ đồng)./.