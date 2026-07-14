C.P. Việt Nam hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp - thực phẩm

Ông Pawalit Ua-Amornwanit - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, đại diện Công ty nhận chứng nhận Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động” tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp cùng các đối tác tổ chức.

Trong khuôn khổ diễn đàn, sự kiện bên lề “Triển lãm Con đường xanh - NetZero Việt Nam” được tổ chức với hơn 50 gian hàng, giới thiệu các mô hình, dự án, công nghệ, sản phẩm và sáng kiến xanh tiêu biểu. Tại đây, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) giới thiệu hành trình hướng tới Net Zero 2050 trong mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, tập trung vào sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên hiệu quả, bao bì bền vững, tuân thủ EPR và thúc đẩy lối sống xanh trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ: “Việc được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động là động lực để C.P. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị ESG và triển khai các giải pháp giảm phát thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với đặc thù ngành nông nghiệp - thực phẩm, chúng tôi xác định Net Zero là một lộ trình dài hạn, cần được thực hiện bằng các giải pháp cụ thể về năng lượng, tài nguyên, dữ liệu và chuỗi cung ứng”.

Danh hiệu Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động” ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp có kết quả triển khai nổi bật trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên, quản lý chất thải, minh bạch thông tin và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang cụ thể hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, sự tham gia của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch xanh của nền kinh tế. Với nền tảng phát triển bền vững đã được triển khai trong nhiều năm, C.P. Việt Nam hướng đến việc đóng góp thiết thực cho ngành nông nghiệp - thực phẩm theo hướng hiệu quả hơn về tài nguyên, minh bạch hơn về dữ liệu và có trách nhiệm hơn với môi trường, cộng đồng./.