Doanh nghiệp

C.P. Việt Nam hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp - thực phẩm

17:04 | 14/07/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026 với chủ đề “Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero”, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam được vinh danh trong Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động”, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong triển khai ESG, chuyển đổi xanh và từng bước thực hiện lộ trình hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
aa
C.P. Việt Nam hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp - thực phẩm
Ông Pawalit Ua-Amornwanit - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, đại diện Công ty nhận chứng nhận Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động” tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026

Diễn đàn được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thông qua Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) phối hợp cùng các đối tác tổ chức.

Trong khuôn khổ diễn đàn, sự kiện bên lề “Triển lãm Con đường xanh - NetZero Việt Nam” được tổ chức với hơn 50 gian hàng, giới thiệu các mô hình, dự án, công nghệ, sản phẩm và sáng kiến xanh tiêu biểu. Tại đây, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) giới thiệu hành trình hướng tới Net Zero 2050 trong mô hình tích hợp Feed - Farm - Food, tập trung vào sử dụng năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên hiệu quả, bao bì bền vững, tuân thủ EPR và thúc đẩy lối sống xanh trong toàn chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit - Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam chia sẻ: “Việc được vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động là động lực để C.P. Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị ESG và triển khai các giải pháp giảm phát thải trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với đặc thù ngành nông nghiệp - thực phẩm, chúng tôi xác định Net Zero là một lộ trình dài hạn, cần được thực hiện bằng các giải pháp cụ thể về năng lượng, tài nguyên, dữ liệu và chuỗi cung ứng”.

Danh hiệu Top 10 “Doanh nghiệp Xanh - NetZero Hành động” ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp có kết quả triển khai nổi bật trong chuyển đổi xanh, giảm phát thải, sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất sạch hơn, quản lý tài nguyên, quản lý chất thải, minh bạch thông tin và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang cụ thể hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, sự tham gia của doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch xanh của nền kinh tế. Với nền tảng phát triển bền vững đã được triển khai trong nhiều năm, C.P. Việt Nam hướng đến việc đóng góp thiết thực cho ngành nông nghiệp - thực phẩm theo hướng hiệu quả hơn về tài nguyên, minh bạch hơn về dữ liệu và có trách nhiệm hơn với môi trường, cộng đồng./.

Hồng Chi
Từ khóa:
C.P. Việt Nam tang trưởng xanh

Bài liên quan

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Canada theo định hướng kinh tế mới

Thúc đẩy hợp tác tài chính Việt Nam - Canada theo định hướng kinh tế mới

Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

Khai trương Sàn giao dịch các-bon trong nước, mở ra thị trường mới cho tăng trưởng xanh

Năng lượng thông minh mở đường cho tăng trưởng xanh của Việt Nam

Năng lượng thông minh mở đường cho tăng trưởng xanh của Việt Nam

Dành cho bạn

Kích hoạt tăng trưởng hai con số từ những đột phá chính sách vi mô

Kích hoạt tăng trưởng hai con số từ những đột phá chính sách vi mô

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Gỡ vướng mắc về lập hóa đơn điện tử cho thị trường bán lẻ và thương mại điện tử

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Thuế 6 tháng đầu năm 2026 qua các con số

Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

Hoa Sen ước lãi 568 tỷ đồng sau 9 tháng

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Hà Nội bứt phá tăng trưởng từ đầu tư, chuyển đổi số và cải cách hành chính

Vinachem mở rộng hợp tác với Pháp, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Vinachem mở rộng hợp tác với Pháp, thúc đẩy chuyển đổi xanh

Đọc thêm

Dòng tiền vững - "bộ đệm" của doanh nghiệp trước biến động

Dòng tiền vững - "bộ đệm" của doanh nghiệp trước biến động

(TBTCO) - Không ít doanh nghiệp phải tăng vay, bán tài sản hoặc đối diện bài toán tái cấu trúc khi gặp áp lực về dòng tiền. Trong khi đó, doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững sẽ đủ nguồn lực để bảo vệ khách hàng, củng cố niềm tin của cổ đông và chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng mới.
Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

Không gian rộng, công nghệ đủ đầy, VinFast VF 9 giúp người bận rộn “mang văn phòng theo mình”

(TBTCO) - Từ những trải nghiệm thực tế của người dùng, VinFast VF 9 đang cho thấy giá trị của mẫu E-SUV Việt không chỉ nằm ở kích thước hay sức mạnh vận hành vượt trội, mà còn ở khả năng trở thành một “văn phòng di động” đúng nghĩa.
Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã VK240 khi khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS.
Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

(TBTCO) - Từ ngày 13/7/2026, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu “Mã văn bản pháp quy khác” theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan.
Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII làm thủ tục cho gần 4.000 doanh nghiệp, thông quan gần 10 tỷ USD hàng hóa và thu ngân sách gần 12.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, khẳng định hiệu quả cải cách, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp.
VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt: Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng, đi đông vẫn rộng, chở đủ tải “không phải nghĩ”

VinFast VF MPV 7 chinh phục gia đình Việt: Giá lăn bánh hơn 650 triệu đồng, đi đông vẫn rộng, chở đủ tải “không phải nghĩ”

(TBTCO) - Không chỉ ghi điểm bởi không gian thoáng đãng, VF MPV 7 còn chứng tỏ được năng lực vận hành phục vụ tốt cho các gia đình qua những chuyến đi dài. Chi phí sử dụng tiết kiệm và những ưu đãi hấp dẫn càng khiến mẫu MPV điện 7 chỗ tăng sức hút trong tháng 7.
Phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: Những kiến tạo định hình chiến lược

Phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: Những kiến tạo định hình chiến lược

(TBTCO) - Những vấn đề, nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2026 bước đầu định hình chiến lược phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, tạo lập nền tảng thể chế minh bạch và quản trị hiện đại để thu hút dòng vốn toàn cầu.
Giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu: Tiếp sức doanh nghiệp chinh phục mục tiêu hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng xuất khẩu: Tiếp sức doanh nghiệp chinh phục mục tiêu hai con số

(TBTCO) - Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 266 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ, tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Để duy trì đà tăng trưởng hai con số trong cả năm, bên cạnh nỗ lực thích ứng của doanh nghiệp, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, tích cực hỗ trợ người nộp thuế

Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ vững kỷ cương, kỷ luật công vụ, tích cực hỗ trợ người nộp thuế

Hạ tầng và nhu cầu ở thực định hình chu kỳ mới của thị trường bất động sản

Hạ tầng và nhu cầu ở thực định hình chu kỳ mới của thị trường bất động sản

Khối ngoại quay lại mua ròng PNJ sau chuỗi 7 phiên "xả hàng"

Khối ngoại quay lại mua ròng PNJ sau chuỗi 7 phiên "xả hàng"

C.P. Việt Nam hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp - thực phẩm

C.P. Việt Nam hiện thực hóa mô hình tăng trưởng xanh trong ngành nông nghiệp - thực phẩm

Chứng khoán phái sinh ngày 14/7: Giao dịch sôi động trước thềm đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 14/7: Giao dịch sôi động trước thềm đáo hạn

Hà Nội đề xuất 32 nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII

Hà Nội đề xuất 32 nội dung tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP. Hà Nội khóa XVII

Tốc độ giải ngân đầu tư công đang chậm lại trong tuần đầu tháng 7

Tốc độ giải ngân đầu tư công đang chậm lại trong tuần đầu tháng 7

Giá dầu thô và đậu tương lên cao nhất gần một tháng

Giá dầu thô và đậu tương lên cao nhất gần một tháng

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Giá vàng hôm nay ngày 13/7: Giá trong nước giảm thêm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua, bán

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (13/7): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY vượt 101 điểm trước giờ công bố CPI Mỹ

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh

Ngày 14/7: Giá cà phê neo cao, hồ tiêu quay đầu lao dốc mạnh