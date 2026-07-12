Thuế - Hải quan

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

10:41 | 12/07/2026
(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30/9/2026, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã VK240 khi khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống VNACCS/VCIS.
aa
Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Cụ thể, Cục Hải quan ban hành Công văn số 18423/CHQ-NVTHQ yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu.

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu
Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu. Ảnh: Hải Anh

Theo Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Cụ thể, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/9/2026. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội trong cùng thời gian.

Đáng chú ý, để bảo đảm việc khai báo thống nhất trên hệ thống hải quan điện tử, Cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã VK240 tại chỉ tiêu “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Mã VK240 được áp dụng để khai báo thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động phổ biến nội dung Nghị quyết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, bảo đảm việc áp dụng chính sách thuế được thống nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình đăng ký tờ khai hải quan.

Điểm đáng lưu ý, Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026.

Sau thời điểm này, việc áp dụng các chính sách thuế sẽ thực hiện theo quy định mới của cơ quan có thẩm quyền nếu có điều chỉnh. Trong trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

Song Linh
Từ khóa:
chính sách thuế xăng dầu ưu đãi thuế nhập khẩu khai báo thuế GTGT hệ thống hải quan điện tử Nghị quyết số 34/2026

Bài liên quan

Dung môi N-Hexan được ưu đãi thuế nhập khẩu 2%

Dung môi N-Hexan được ưu đãi thuế nhập khẩu 2%

Dành cho bạn

Ngày 12/7: Giá lúa ít biến động, gạo nguyên liệu xuất khẩu neo cao

Ngày 12/7: Giá lúa ít biến động, gạo nguyên liệu xuất khẩu neo cao

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá heo hơi dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngày 12/7: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu đi ngang

Ngành Dự trữ Nhà nước khẳng định vai trò điểm tựa an sinh

Ngành Dự trữ Nhà nước khẳng định vai trò điểm tựa an sinh

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán

Thuế tỉnh Tuyên Quang thu nội địa 6 tháng đạt hơn 58% dự toán

Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới

Chứng khoán tuần mới (13/7-17/7): Dòng tiền rơi vào vùng trũng, thị trường chờ chất xúc tác mới

Đọc thêm

Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ số, tăng hiệu quả kiểm tra thuế

Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ số, tăng hiệu quả kiểm tra thuế

(TBTCO) - Bám sát chủ trương chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế về hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Hải Phòng đã tập trung triển khai các giải pháp xây dựng hệ sinh thái ứng dụng số phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, đồng thời chủ động xây dựng, triển khai các chuyên đề trọng điểm đối với những lĩnh vực, nhóm người nộp thuế có rủi ro cao.
Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

Infographics: Hoàn thuế giá trị gia tăng 6 tháng đạt 78.860 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tính đến hết ngày 21/6/2026, cơ quan thuế đã ban hành 8.603 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 78.860 tỷ đồng, bằng 46% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2026 đã được Quốc hội thông qua.
Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

(TBTCO) - Từ ngày 13/7/2026, doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu đối với sản phẩm mật mã dân sự thuộc diện quản lý theo giấy phép phải khai đúng chỉ tiêu “Mã văn bản pháp quy khác” theo quy định mới. Việc khai sai hoặc khai thiếu có thể phải sửa đổi, bổ sung tờ khai và bị xem xét kiểm tra sau thông quan.
Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

Thuế TP. Huế thu ngân sách 6 tháng đạt hơn 6.700 tỷ đồng

(TBTCO) - Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Thuế TP. Huế thu ngân sách trên địa bàn thành phố được 6.778 tỷ đồng, đạt 47,1% dự toán và bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2025.
Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

Hải quan khu vực XII: Tạo thuận lợi cho gần 4.000 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt gần 12.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Sáu tháng đầu năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XII làm thủ tục cho gần 4.000 doanh nghiệp, thông quan gần 10 tỷ USD hàng hóa và thu ngân sách gần 12.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ, khẳng định hiệu quả cải cách, chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp.
Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh người nộp thuế cần làm gì?

(TBTCO) - Tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn, người nộp thuế cần làm gì? Nội dung được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về đăng ký thuế.
Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

Hải quan khu vực IX phối hợp triệt phá 4 vụ án ma túy, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến

(TBTCO) - Trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp triệt phá liên tiếp 4 vụ án, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hơn 68.000 viên hồng phiến, 6 kg ma túy đá cùng 1 khẩu súng quân dụng và 121 viên đạn.
Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới

Sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế cập nhật chính sách, pháp luật thuế mới

(TBTCO) - Ngày 10/7, Cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 nhằm cung cấp thông tin chính thức, thống nhất về các nội dung chính sách, nghiệp vụ mới trong toàn ngành Thuế. Nội dung tập huấn liên quan đến các quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử; đăng ký thuế; giao dịch liên kết; MAP/APA và trao đổi, giải đáp các nội dung liên quan.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Infographics: Tình hình giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Ngày 12/7: Giá bạc phiên cuối tuần tiếp tục biến động

Giá vàng hôm nay ngày 12/7: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm tại một số doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 12/7: Vàng miếng đi ngang, vàng nhẫn giảm tại một số doanh nghiệp

Ngày 12/7: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 12/7: Giá cao su thế giới phân hóa trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 11/7: Giá cà phê đảo chiều tăng sốc, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 11/7: Vàng thế giới giữ trên 4.120 USD/ounce, vàng trong nước tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Ngày 10/7: Giá cà phê rơi tự do, hồ tiêu tăng vọt

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Tỷ giá USD hôm nay (10/7): Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, thị trường chờ động thái tiếp theo của Fed và ECB

Giá vàng hôm nay ngày 10/7: Vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, vàng trong nước biến động trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 10/7: Vàng thế giới tăng lên 4.125 USD/ounce, vàng trong nước biến động trái chiều