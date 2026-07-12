Cụ thể, Cục Hải quan ban hành Công văn số 18423/CHQ-NVTHQ yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về việc triển khai Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng một số chính sách thuế đối với xăng dầu.

Hải quan hướng dẫn thực hiện chính sách kéo dài ưu đãi thuế đối với xăng dầu. Ảnh: Hải Anh

Theo Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách về thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Cụ thể, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi theo Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết ngày 30/9/2026. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội trong cùng thời gian.

Đáng chú ý, để bảo đảm việc khai báo thống nhất trên hệ thống hải quan điện tử, Cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã VK240 tại chỉ tiêu “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đăng ký từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026.

Mã VK240 được áp dụng để khai báo thuế GTGT đối với hàng hóa thuộc đối tượng không phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động phổ biến nội dung Nghị quyết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, bảo đảm việc áp dụng chính sách thuế được thống nhất, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình đăng ký tờ khai hải quan.

Điểm đáng lưu ý, Nghị quyết số 34/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/9/2026.

Sau thời điểm này, việc áp dụng các chính sách thuế sẽ thực hiện theo quy định mới của cơ quan có thẩm quyền nếu có điều chỉnh. Trong trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.