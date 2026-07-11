Cục Hải quan ban hành công văn 18648 /CHQ-GSQL (ngày 8/7) hướng dẫn doanh nghiệp khai báo đối với hàng hóa là sản phẩm mật mã dân sự khi thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 211/2025/NĐ-CP.

Từ 13/7, doanh nghiệp phải khai đúng mã khi xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự. Ảnh: Hải Anh

Theo đó, kể từ ngày 13/7/2026, khi đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa có mã HS thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 211/2025/NĐ-CP, doanh nghiệp phải khai đúng chỉ tiêu “Mã văn bản pháp quy khác” trên tờ khai.

Cụ thể, trường hợp hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm mật mã dân sự xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, doanh nghiệp khai mã “QE”. Trường hợp hàng hóa không thuộc Danh mục này thì khai mã “KO”. Nếu hàng hóa đồng thời thuộc diện quản lý chuyên ngành khác, doanh nghiệp tiếp tục khai mã văn bản pháp quy tương ứng theo quy định hiện hành.

Cơ quan Hải quan lưu ý, việc khai sai hoặc khai thiếu chỉ tiêu nêu trên sẽ khiến doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ hải quan. Đối với các tờ khai đã được thông quan, cơ quan hải quan có thể xem xét đưa vào diện kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu khai báo không đúng quy định.

Để tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình làm thủ tục, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự cần chủ động rà soát mã HS của hàng hóa, đối chiếu với Phụ lục II của Nghị định số 211/2025/NĐ-CP nhằm xác định chính xác đối tượng áp dụng và thực hiện khai báo đầy đủ, đúng quy định ngay từ khi đăng ký tờ khai.