Bất động sản

Hà Nội cảnh báo không trả tiền để "check quy hoạch" trên mạng

Khánh Linh

Khánh Linh

[email protected]
07:59 | 11/07/2026
(TBTCO) - Trước tình trạng xuất hiện nhiều website và tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ tra cứu quy hoạch Thủ đô có thu phí, Hà Nội sẽ phối hợp xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai lệch. Thành phố đồng thời khuyến cáo người dân chỉ sử dụng dữ liệu quy hoạch từ các cổng thông tin chính thức để tránh rủi ro khi giao dịch.
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Hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô bằng quyết tâm hành động và những dự án cụ thể Hàng nghìn người dân tới xem triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm ngay trong ngày khai mạc Hà Nội cam kết hành động hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Thông tin quy hoạch trên mạng có thể chỉ là phương án nghiên cứu

Tại họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý II/2026 của UBND TP. Hà Nội chiều 10/7, đại diện các sở ngành đã trả lời báo chí liên quan đến việc thời gian gần đây xuất hiện nhiều website và tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “check quy hoạch” Thủ đô, thậm chí thu phí để cung cấp thông tin cho người dân.

Ông Đào Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, các dữ liệu đang lan truyền trên mạng không phải nguồn thông tin chính thống và chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng.

Theo ông Tâm, hệ thống quy hoạch của Hà Nội được lập theo nhiều cấp độ, từ quy hoạch chung ở tỷ lệ 1/25.000, 1/10.000 đến quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Trong quá trình xây dựng đồ án, cơ quan chuyên môn và đơn vị tư vấn luôn nghiên cứu nhiều phương án khác nhau trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Vì vậy, các bản đồ, hình ảnh hoặc dữ liệu xuất hiện trên mạng xã hội có thể chỉ là phương án nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch, không phải phương án chính thức đã được phê duyệt.

“Những thông tin đưa lên mạng có thể là dữ liệu trong quá trình nghiên cứu lập đồ án, chưa phải phương án được phê duyệt và chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm chứng” - ông Tâm nhấn mạnh.

Hà Nội: Không trả tiền để check quy hoạch trên mạng
Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Đào Minh Tâm thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Quang Phong

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng khẳng định các thông tin trên các website và nền tảng không chính thống hiện chưa đầy đủ, không có cơ sở pháp lý để sử dụng làm căn cứ tra cứu quy hoạch hoặc phục vụ các giao dịch liên quan đến đất đai, bất động sản.

Tại triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội đã giới thiệu bản đồ 9 trục động lực phát triển, là những hành lang phát triển chiến lược, vừa kết nối các cực tăng trưởng mới, vừa định hình không gian đô thị trong nhiều thập kỷ tới.

Theo ông Đào Minh Tâm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang triển khai xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu quy hoạch của Hà Nội.

Sau khi Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm được phê duyệt, thành phố sẽ tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, đồng thời cập nhật, thẩm định các đồ án quy hoạch chi tiết của các dự án đầu tư.

Dự kiến đến tháng 12/2026, toàn bộ hệ thống dữ liệu quy hoạch sẽ được chuẩn hóa và tích hợp vào các nền tảng dùng chung của thành phố.

Khi hoàn thành, thông tin quy hoạch chính thức sẽ được công khai trên các nền tảng của UBND TP. Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành liên quan. Thành phố cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện phần mềm tra cứu để người dân có thể tiếp cận dữ liệu quy hoạch một cách thuận tiện, chính xác và được cơ quan quản lý xác thực.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc khuyến cáo người dân không nên trả phí để tra cứu thông tin quy hoạch trên các website hoặc nền tảng mạng xã hội không chính thống, đồng thời cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi sử dụng trong các giao dịch.

Xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai lệch

Làm rõ thêm về việc xuất hiện các website thu phí tra cứu quy hoạch, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố luôn khuyến khích các tổ chức, cá nhân chia sẻ, phổ biến những thông tin quy hoạch chính thức đã được cơ quan nhà nước công bố nhằm giúp người dân tiếp cận đầy đủ chủ trương, định hướng phát triển của Thủ đô.

Hà Nội: Không trả tiền để check quy hoạch trên mạng
Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương trả lời tại họp báo. Ảnh: Quang Phong

Tuy nhiên, đối với các trường hợp đăng tải thông tin quy hoạch thiếu chính xác, đặc biệt lợi dụng để thu tiền từ người dân, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định.

“Nếu kết quả xác minh cho thấy có hành vi phát tán thông tin sai sự thật thì các trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng theo quy định hiện hành” - bà Hương nói.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục rà soát các trường hợp có dấu hiệu vi phạm, phối hợp xác minh và thông tin tới các cơ quan báo chí khi có kết quả xử lý.

Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện quy hoạch sông Hồng

Cũng tại họp báo, ông Đào Minh Tâm thông tin về tiến độ triển khai đồ án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, Hà Nội đang lấy ý kiến 6 bộ, ngành đối với đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, đồng thời báo cáo, xin ý kiến Thành ủy Hà Nội về các nội dung trọng tâm của đồ án.

Đối với các dự án thành phần thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đối với tuyến đường cảnh quan, hệ thống công viên, các khu đô thị và các hạng mục liên quan.

Tất cả các đồ án liên quan đến Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ được lấy ý kiến công khai nhân dân theo quy định. Đồng thời, sẽ lấy ý kiến các chuyên gia thuộc các ngành, lĩnh vực có liên quan như vấn đề chống lũ, công tác bảo tồn chỉnh trang đô thị, duy trì hoạt động làng nghề… trong khu vực quy hoạch.

Theo ông Đào Minh Tâm, các ý kiến đóng góp của người dân và chuyên gia sẽ được tiếp thu đầy đủ nhằm hoàn thiện đồ án quy hoạch, đồng thời bảo đảm tính khoa học, tính khả thi và cơ sở pháp lý trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Triển lãm Tổng thể quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm khai trương hôm 29/6. Quy hoạch áp dụng cho toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô với diện tích 3.359 km2, dân số dự báo đạt 15 triệu vào năm 2035 và tối đa 19 triệu năm 2065. Thống kê từ ngày khai trương đến hết 5/7, triển lãm hút hơn 20.000 người tham quan, trở thành một trong những sự kiện đông khách nhất tại Bảo tàng Hà Nội những năm gần đây. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết 29/8, thời gian mở cửa đón khách 9h - 17h hàng ngày, trừ thứ hai.
Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội quy hoạch khuyến cáo người dân

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