Ngân hàng - Bảo hiểm

HDBank huy động thành công 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế

23:57 | 10/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - HoSE: HDB) vừa ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế theo hình thức Khoản vay xã hội (Social Loan) trị giá 721 triệu USD, vượt khoảng 60% quy mô huy động ban đầu. Thành công của giao dịch tiếp tục khẳng định niềm tin của các định chế tài chính quốc tế đối với năng lực quản trị, chiến lược phát triển bền vững và triển vọng tăng trưởng của HDBank.
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Khoản vay được cấu trúc theo Nguyên tắc Khoản vay xã hội (Social Loan Principles) và Khung Tài chính bền vững của HDBank.

Giao dịch được Ngân hàng Standard Chartered và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đồng điều phối và thu xếp với vai trò Điều phối viên và Điều phối viên Khoản vay xã hội; cùng với sáu định chế tài chính quốc tế hàng đầu gồm ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, Maybank Securities, MUFG Bank và State Bank of India - các tổ chức này cùng đảm nhiệm vai trò thu xếp và dựng sổ chính (MLABs).

HDBank huy động thành công 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered và các định chế tài chính quốc tế
Khách hàng giao dịch tại HDBank.

Giao dịch được khởi động với quy mô 450 triệu USD nhưng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường vốn quốc tế, với tổng giá trị cam kết đạt 721 triệu USD, vượt khoảng 60% so với kế hoạch ban đầu. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả của quá trình thu xếp mà còn cho thấy sự đánh giá cao của các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế đối với uy tín, năng lực quản trị và định hướng phát triển bền vững của HDBank.

Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSMEs) đáp ứng các tiêu chí của Khung Tài chính Bền vững của HDBank, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Qua đó, HDBank góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bao trùm tại Việt Nam.

Trước đó, HDBank đã huy động thành công 270 triệu USD nguồn vốn xanh và 380 triệu USD nguồn vốn tài chính bền vững từ các đối tác như IFC, ADB, Proparco, DEG, LeapFrog, FMO, BII, JICA, FinDev và SMBC.

Chuỗi giao dịch này không chỉ góp phần đa dạng hóa cơ cấu vốn trung và dài hạn theo các chuẩn mực tài chính bền vững mà còn nâng cao vị thế của HDBank trên thị trường vốn quốc tế, đồng thời mở rộng nguồn lực tài chính để đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam./.

Phan Tú
Từ khóa:
hdbank hdb ngân hàng hdbank khoản vay xã hội

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