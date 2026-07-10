Quỹ Prudence ra mắt Levela - nền tảng giáo dục tài chính miễn phí giúp nâng cao hiểu biết tài chính cho người trẻ tại châu Á và châu Phi

Việc ra mắt Levela đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết lâu dài của Quỹ Prudence trong việc thúc đẩy hiểu biết và hòa nhập tài chính tại các thị trường mà quỹ đang hoạt động, đồng thời hỗ trợ mục tiêu rộng hơn của Prudential trong việc mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục tài chính và trao quyền cho cộng đồng.

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Được phát triển nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách về hiểu biết tài chính trên toàn cầu, Levela mang đến kiến thức tài chính thực tiễn và dễ tiếp cận cho thanh niên tại châu Á và châu Phi. Ứng dụng được thiết kế chủ yếu dành cho thế hệ Gen Z, bao gồm sinh viên đại học đang bước vào giai đoạn trưởng thành, người mới đi làm và những người trẻ đang đối mặt với áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng gia tăng.

Có mặt trên cả nền tảng web và thiết bị di động, Levela chia nhỏ các chủ đề tài chính phức tạp thành những bài học ngắn gọn, dễ tiếp thu, bao gồm 6 nội dung cốt lõi: quản lý ngân sách và dòng tiền, tiết kiệm và quỹ khẩn cấp, tín dụng và quản lý nợ, bảo hiểm, đặt mục tiêu và lập kế hoạch tài chính, phòng chống gian lận và bảo mật số.

Ứng dụng cũng có phiên bản hoạt động ngoại tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận đến các cộng đồng còn hạn chế về hạ tầng số, bao gồm người lao động tự do và người có thu nhập thấp.

Sau khi hoàn thành chương trình học, người dùng sẽ xây dựng được những thói quen tài chính bền vững, chuẩn bị tốt hơn cho tương lai và tự tin hơn trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Levela được phát triển dựa trên thành công của Cha-Ching sau 10 năm ghi dấu ấn, chương trình giáo dục tài chính tiêu biểu của Quỹ Prudence, đã giúp hàng triệu trẻ em tại châu Á và châu Phi xây dựng nền tảng kỹ năng quản lý tài chính từ sớm.

Levela sẽ được triển khai đầu tiên tại Philippines trước khi mở rộng sang bảy thị trường khác trong năm nay, bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Ghana và Zambia.

Tại Việt Nam, Prudential đã phối hợp triển khai thử nghiệm ứng dụng Levela trong nội bộ và các sự kiện bên ngoài của doanh nghiệp, đồng thời phổ biến nền tảng này đến đội ngũ tư vấn viên tài chính nhằm khuyến khích lan tỏa kiến thức quản lý tài chính thiết thực đến cộng đồng, chỉ trong vòng 3 ngày 6 - 8/7, hoạt động đã nhận sự hưởng ứng của hàng trăm bạn trẻ ghi nhận qua lượt tải trải nghiệm ứng dụng.

Dự kiến, ứng dụng sẽ được ra mắt chính thức thông qua chuỗi sự kiện tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội vào tháng 9/2026, trước khi tiếp tục mở rộng đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước thông qua các hoạt động tại trường đại học và cộng đồng.