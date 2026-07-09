Chuyên gia Ngân hàng Shinhan nhận diện nhân tố chi phối tăng trưởng GDP, tỷ giá nửa cuối năm

Tăng trưởng vững, dòng vốn từ Hàn Quốc tiếp tục gia tăng

Chiều ngày 9/7, các chuyên gia Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam có những chia sẻ về triển vọng kinh tế Việt Nam và thị trường ngoại hối nửa cuối năm 2026, đồng thời giới thiệu định hướng cùng các giải pháp tài chính toàn diện hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ, góp phần đồng hành với sự phát triển của nền kinh tế.

Nhận định về bức tranh kinh tế Việt Nam, ông Jung Hyo Chang - Giám đốc Trung tâm Giao dịch Toàn cầu Ngân hàng Shinhan cho rằng, nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm, với GDP tăng 8,18%, cao hơn cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi đồng đều của các ngành từ chế tạo, tiêu dùng nội địa, đầu tư công, cùng với dòng vốn FDI tiếp tục duy trì tích cực.

Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng đạt 7,41%. Trong đó, phần lớn dòng vốn vẫn được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, tạo nền tảng hỗ trợ cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Ông Đinh Văn Thiện - Giám đốc Vùng 1 Phía Bắc Ngân hàng Shinhan khẳng định, dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có dòng vốn từ Hàn Quốc, vẫn đang tiếp tục gia tăng. Minh chứng là đại diện nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyundai, Posco, Lotte... và Đại sứ quán Hàn Quốc đều khẳng định quyết tâm tiếp tục xúc tiến và tăng cường đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Báo cáo từ Trung tâm giao dịch toàn cầu Ngân hàng Shinhan cũng cho thấy, việc Mỹ gia tăng các rào cản thuế quan đối với Trung Quốc đã thúc đẩy các tập đoàn công nghệ lớn đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, lợi thế nằm sát Trung Quốc - trung tâm sản xuất linh kiện điện tử lớn nhất thế giới - càng củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng.

Nhu cầu đối với chíp hiệu năng cao phục vụ các tác vụ AI tăng bùng nổ. Nhờ nền tảng đã được xây dựng từ nhiều năm qua trong lĩnh vực đóng gói và kiểm định bán dẫn (OSAT) cùng hệ sinh thái lắp ráp điện tử, Việt Nam đang từng bước khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Chính phủ Việt Nam cũng áp dụng các chính sách ưu đãi thuế vượt trội đối với doanh nghiệp FDI đầu tư vào các khu công nghệ cao đã góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng AI, tạo động lực cho làn sóng đầu tư mới và nâng cao năng lực sản xuất công nghệ cao.

“Nền tăng trưởng của Việt Nam vẫn tương đối vững chắc. Tuy nhiên, với độ mở của nền kinh tế, triển vọng trong nửa cuối năm có thể chịu ảnh hưởng đáng kể từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là diễn biến trên thị trường tài chính, cũng như thương mại quốc tế” - ông Jung Hyo Chang nhận định.

Chia sẻ về xu hướng dòng vốn FDI, ông Đinh Văn Thiện - Giám đốc Vùng 1 Phía Bắc Ngân hàng Shinhan cho rằng, dòng vốn đầu tư nước ngoài nói chung và dòng vốn từ Hàn Quốc nói riêng vào Việt Nam vẫn rất tích cực, mặc dù tình hình thế giới còn nhiều bất ổn và biến động.

Tuy nhiên, chính sự bất ổn của kinh tế toàn cầu lại khiến vị thế ổn định của Việt Nam trở nên nổi bật hơn trước trong mắt các nhà đầu tư.

Theo ông Thiện, khi quyết định đầu tư vào Việt Nam hay bất kỳ thị trường nào, doanh nghiệp và nhà đầu tư không chỉ nhìn vào mặt bằng lãi suất tại một thời điểm. Bởi đầu tư là câu chuyện dài hạn, nên lãi suất ngắn hạn không phải là yếu tố quyết định. Theo đó, biến động lãi suất trong ngắn hạn không chi phối quyết định của các nhà đầu tư dài hạn, mà chủ yếu chỉ ảnh hưởng đến nhóm nhà đầu tư ngắn hạn.

Những biến số chi phối tỷ giá USD/VND nửa cuối năm

Đánh giá các yếu tố tác động đến tỷ giá USD/VND, ông Jung Hyo Chang chỉ rõ có 4 yếu tố chính chi phối. Thứ nhất, chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lộ trình điều hành lãi suất của Fed. Đây sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng chi phối sức mạnh của đồng USD, qua đó, tạo ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến tỷ giá.

Chuyên gia Ngân hàng Shinhan chia sẻ về triển vọng kinh tế Việt Nam và thị trường ngoại hối nửa cuối năm 2026. Ảnh tư liệu.

Thứ hai, cán cân cung cầu ngoại tệ trong nước. “Mặc dù xuất khẩu và dòng vốn FDI vẫn là nguồn cung ngoại tệ chủ yếu quan trọng, nhưng chi phí nhập khẩu, đặc biệt là những ngành liên quan đến năng lượng, chi phí logistics đang gia tăng do những bất ổn chính trị gần đây. Điều này sẽ khiến nhu cầu ngoại tệ của các doanh nghiệp duy trì ở mức cao trong nửa cuối năm” - ông Jung Hyo Chang nhìn nhận.

Thứ ba, diễn biến thương mại quốc tế và các chính sách thuế quan. Những thay đổi về chính sách thương mại của Mỹ gần đây, cũng như xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu và dòng ngoại tệ của Việt Nam. Đây là yếu tố cần được theo dõi sát trong thời gian tới.

Cuối cùng, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Theo Giám đốc Trung tâm Giao dịch Toàn cầu của Shinhan, Ngân hàng Nhà nước đang điều hành theo hướng rất linh hoạt, cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ hướng tới việc để tỷ giá tự biến động theo xu hướng thị trường, thay vì can thiệp quá mức, nhằm tránh hao hụt dự trữ ngoại hối, cũng như tránh rủi ro bị gắn mác thao túng tiền tệ.

Đánh giá hai nhóm doanh nghiệp sẽ chịu rủi ro lớn trong nửa cuối năm 2026, ông Jung Hyo Chang cho rằng, đó là những doanh nghiệp nhập khẩu ròng, đặc biệt là những doanh nghiệp có chi phí đầu vào bằng USD, nhưng doanh thu chủ yếu bằng VND. Nhóm này bao gồm những doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu, nguyên vật liệu, máy móc, dược phẩm và hóa chất...

Khi tỷ giá USD/VND tăng, chi phí nhập khẩu sẽ tăng theo, trong khi không phải doanh nghiệp nào cũng có khả năng chuyển toàn bộ phần tăng chi phí sang giá bán.

Ngoài ra, những doanh nghiệp có khoản vay bằng ngoại tệ cũng là nhóm rủi ro cao khi tỷ giá biến động quá lớn. Trong bối cảnh tỷ giá biến động như hiện nay, các doanh nghiệp này cũng nên chủ động rà soát dòng tiền ngoại tệ, cũng như sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro./.