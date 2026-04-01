Ngân hàng - Bảo hiểm

Shinhan Bank bứt tốc tín dụng, báo lãi trên 5.400 tỷ đồng

Ánh Tuyết

[email protected]
12:19 | 01/04/2026
(TBTCO) - Shinhan Bank Việt Nam ghi nhận tổng tài sản gần 237 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng hơn 22%, tín dụng tăng 23,8%, lãi trước thuế đạt 5.411,7 tỷ đồng, NIM duy trì 3,79%. Kết quả kinh doanh phản ánh nền tảng tăng trưởng ổn định, dù chịu áp lực chi phí vốn và cạnh tranh lãi suất.
aa
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2025. Theo đó, về quy mô tổng tài sản, đến cuối năm 2025, Ngân hàng Shinhan đạt gần 237 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm 2024, chủ yếu nhờ mở rộng danh mục tín dụng và gia tăng quy mô huy động vốn.

Năm 2025, hoạt động tín dụng của Shinhan Bank tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, tăng 23,8% so với năm 2024, cho thấy ngân hàng đang mở rộng hiệu quả hoạt động kinh doanh cốt lõi và thúc đẩy cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt là tăng cường hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng hộ kinh doanh.

Tổng vốn chủ sở hữu cũng tăng trưởng tích cực, đạt 38.640 tỷ đồng, phản ánh nền tảng vốn và năng lực tài chính ổn định, tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh an toàn và bền vững trong dài hạn.

Cũng trong năm 2025, tiền gửi khách hàng tiếp tục tăng trưởng tốt, đạt hơn 133,6 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Tăng trưởng huy động ổn định giúp ngân hàng duy trì thanh khoản vững chắc, tối ưu chi phí vốn và tạo nền tảng cho tăng trưởng tín dụng trong các giai đoạn tiếp theo.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Về kết quả kinh doanh, lãi trước thuế của Shinhan Bank giảm nhẹ so với năm trước, đạt 5.411,7 tỷ đồng, song biên lãi ròng (NIM) vẫn duy trì 3,79%, thuộc nhóm NIM hiệu quả trong toàn ngành.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần còn 7.960 tỷ đồng; thu nhập dịch vụ thuần xuống 298 tỷ đồng. Ở chiều tích cực, các nguồn thu ngoài lãi vẫn ghi nhận cải thiện, với kinh doanh ngoại hối tăng 4% lên 803,4 tỷ đồng; hoạt động chứng khoán đầu tư tăng mạnh lên 290 tỷ đồng, gấp 63 lần cùng kỳ. Thu từ hoạt động khác tăng nhẹ 4,1%, lên 109 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ kết quả chung. Các khoản thu ngoài lãi đóng góp tích cực vào cơ cấu thu nhập, cho thấy nguồn thu của ngân hàng ngày càng đa dạng hơn.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Shinhan Bank năm qua giảm 11,1%, xuống 667,6 tỷ đồng, mức trích lập vẫn cao trong nhiều năm. Chi phí hoạt động tăng 7,5%, lên 3.382 tỷ đồng.

Theo đại diện Shinhan Bank, lợi nhuận năm 2025 giảm nhẹ chủ yếu do ngân hàng tiếp tục triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng hộ kinh doanh theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

"Chi phí huy động vốn vẫn duy trì ở mức cao do sự cạnh tranh lãi suất mạnh mẽ trong ngành ngân hàng. Đồng thời, những nỗ lực đầu tư vào chuyển đổi số cũng được xem là yếu tố khiến chi phí hoạt động gia tăng. Hơn nữa, do đặc thù là ngân hàng nước ngoài với tỷ trọng tài sản bằng USD cao, biến động tỷ giá USD/VND cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận của Ngân hàng trong năm 2025" - đại diện Shinhan Bank lý giải.

Năm 2026, Shinhan Bank dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phân khúc khách hàng doanh nghiệp trong nước.

Cùng với đó, các chỉ tiêu an toàn vốn tiếp tục được ngân hàng đảm bảo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 20,53%, cao hơn nhiều so với mức tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) đạt 78,93%, cho thấy cấu trúc nguồn vốn cân bằng giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro. Đồng thời, Ngân hàng tiếp tục duy trì tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức thấp 0,48%, thuộc nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt trên thị trường.

Trong năm 2026, Shinhan Bank dự kiến tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ phân khúc khách hàng doanh nghiệp trong nước, bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, thông qua các giải pháp tài chính toàn diện như các gói vay ưu đãi bổ sung vốn lưu động, vốn đầu tư kinh doanh cùng hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ như thanh toán POS, quản lý dòng tiền (CMS), thẻ tín dụng và các gói tài khoản ưu việt.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chủ động nâng hạn mức vay tiêu dùng lên đến 1,2 tỷ đồng, đồng thời triển khai các gói vay các dòng ô tô điện với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5 - 8,8%/năm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng xanh và thân thiện với môi trường. Shinhan Bank cũng sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư vào lĩnh vực số hóa nhằm đáp ứng tốt hơn các nhu cầu ngày càng đa dạng và đặc biệt nâng cao trải nghiệm của khách hàng hiện đại, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các dự án chiến lược trong lĩnh vực ESG (môi trường - xã hội - quản trị)./.

(TBTCO) - Giá vàng sáng ngày 5/4 không thay đổi so với phiên trước đó, với mức giá phổ biến quanh vùng 171 - 174,5 triệu đồng/lượng.
(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng xanh, hệ thống ngân hàng đang ngày càng thể hiện rõ vai trò “dẫn dắt dòng vốn” trong việc đồng hành cùng các dự án trọng điểm tại địa phương, góp phần tạo nên các động lực tăng trưởng mới theo hướng phát triển bền vững.
(TBTCO) - Diễn biến nổi bật thị trường tiền tệ tuần qua từ ngày 30/3 đến ngày 3/4 ghi nhận nhiều điểm đáng chú ý, có phiên phát hành kỷ lục 90.000 tỷ đồng qua OMO khi lãi suất qua đêm vượt 11%; qua đó, bơm ròng mạnh 110.153,69 tỷ đồng cả tuần. Cùng thời điểm, tỷ giá USD tự do có diễn biến trái chiều khi "hạ sốt" 450 đồng, ngược đà tăng tỷ giá trung tâm và ngân hàng thương mại.
(TBTCO) - Sáng ngày 4/4, tỷ giá trung tâm kết tuần giữ nguyên ở mức 25.107 VND/USD; lũy kế tăng 7 đồng tuần qua; trong khi tỷ giá bán ra tại các ngân hàng thương mại ổn định quanh ngưỡng trần 26.362 đồng. Trên thị trường quốc tế, DXY duy trì trên 100 điểm, phản ánh sức mạnh USD nhưng đà tăng chậm lại trong bối cảnh thị trường thận trọng trước dữ liệu lạm phát Mỹ và rủi ro địa chính trị.
(TBTCO) - Mục tiêu lợi nhuận 10.300 tỷ đồng năm 2026, tăng 12% của TPBank không chỉ là bài toán tăng trưởng. Điều đáng chú ý nằm ở cách ngân hàng đang xây dựng động lực phía sau con số đó.
(TBTCO) - Phòng xử lý nợ - Khối Quản trị rủi ro thuộc ngân hàng Sacombank vừa thông báo thu giữ tài sản bảo đảm khoản nợ xấu của Bamboo Airways. Tài sản bảo đảm là 355 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại dự án ở Gia Lai, thuộc sở hữu Tập đoàn FLC. Ngân hàng sẽ tiến hành thu giữ từ 22/4 đến 22/6/2026.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2023/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động xây dựng, nhằm đồng bộ với Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Xây dựng có hiệu lực; đồng thời, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cấp thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường.
(TBTCO) - Ngày 3/4, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Ant International, và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp tổ chức Lễ công bố mở rộng triển khai dịch vụ thanh toán QR giữa Việt Nam - Trung Quốc.
