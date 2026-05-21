697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Hà Phương

06:04 | 21/05/2026
(TBTCO) - 321 thủ tục hành chính được phân cấp cho địa phương; 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh được cắt giảm; 704 thủ tục hành chính được đơn giản hóa; khoảng 23 nghìn tỷ đồng chi phí tuân thủ được cắt giảm mỗi năm… Đây là kết quả từ 11 nghị quyết của Chính phủ cùng các văn bản, thông tư được ban hành trong gần 1 tháng qua.
Chính phủ vừa ban hành 3 nghị quyết, gồm Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội.

Cắt giảm thủ tục hành chính, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh minh họa.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4/2026), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết (trong đó bao gồm chùm 8 nghị quyết ban hành ngày 29/4/2026); đồng thời, các bộ đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để đồng bộ với các Nghị quyết.

Tính đến thời điểm này đã thực hiện bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với quy định của Luật Đầu tư năm 2025. 11 nghị quyết của Chính phủ và thông tư của các bộ đã phân cấp 321 TTHC từ Trung ương về địa phương; cắt giảm 697 TTHC (gồm: 587 TTHC tại 11 nghị quyết; 110 TTHC tại các thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 nghị quyết) và 1.754 ĐKKD (gồm: 1667 ĐKKD tại 11 nghị quyết; 87 ĐKKD tại các thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 Nghị quyết); đơn giản hóa 704 TTHC (gồm: 490 TTHC tại 11 nghị quyết; 214 TTHC tại các thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 nghị quyết).

Với kết quả trên, đã bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cụ thể, đã cắt giảm hơn 28% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025 (bãi bỏ 56/198 ngành, nghề) và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025; so với Luật Đầu tư năm 2020, thì tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40% (bãi bỏ 95/237 ngành, nghề); đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện TTHC (51.247/96.675 ngày);

Đặc biệt, đã cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024, trong đó riêng 11 nghị quyết vừa được Chính phủ ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD thông qua sửa đổi các nghị định, thông tư .

Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm các bộ, ngành, địa phương quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ, đơn giản hóa.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai các Nghị quyết, không gián đoạn việc cung cấp và thực hiện các dịch vụ hành chính sau phân cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực nhằm tiếp nhận, vận hành thông suốt các TTHC ngay khi quy định có hiệu lực.

Các tỉnh, thành phố cần khẩn trương tiếp nhận, tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn thực hiện ngay các TTHC đã được phân cấp theo hướng dẫn của trung ương; tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị...

Đồng thời, các bộ, cơ quan cần khẩn trương rà soát, ban hành mới, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, đúng yêu cầu thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý nhà nước./.

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

(TBTCO) - Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam.
(TBTCO) - Trong gần 40 năm mở cửa, FDI đã đóng góp phần quan trọng của sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, khi Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, mô hình thu hút FDI đại trà không còn phù hợp. Để có thể tăng trưởng nhanh và chất lượng, cần tạo được sự cộng hưởng thực chất, liên kết sâu rộng hơn nữa giữa dòng vốn FDI và doanh nghiệp nội địa.
(TBTCO) - Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp và tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Croatia còn rất lớn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi so với mức 161 triệu USD hiện nay.
(TBTCO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là nhà tư tưởng lớn của thời đại. Trong toàn bộ di sản tư tưởng của Người, mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Tư tưởng ấy kế thừa truyền thống yêu nước, nhân văn của dân tộc, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; đồng thời, tiếp tục soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.
(TBTCO) - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này.
(TBTCO) - Từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng/tháng, theo Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được Chính phủ ban hành ngày 15/5/2026.
(TBTCO) - Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, được tổ chức sáng ngày 16/5.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng là địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm các nền tảng số dùng chung của Quốc hội.
