697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm

Chính phủ vừa ban hành 3 nghị quyết, gồm Nghị quyết số 66.17/2026/NQ-CP, Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP về cắt giảm, sửa đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) theo cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật tại Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng (kể từ ngày 29/4/2026), Chính phủ đã ban hành 11 Nghị quyết (trong đó bao gồm chùm 8 nghị quyết ban hành ngày 29/4/2026); đồng thời, các bộ đã ban hành các văn bản theo thẩm quyền để đồng bộ với các Nghị quyết.

Tính đến thời điểm này đã thực hiện bãi bỏ 56 ngành, nghề; sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với quy định của Luật Đầu tư năm 2025. 11 nghị quyết của Chính phủ và thông tư của các bộ đã phân cấp 321 TTHC từ Trung ương về địa phương; cắt giảm 697 TTHC (gồm: 587 TTHC tại 11 nghị quyết; 110 TTHC tại các thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 nghị quyết) và 1.754 ĐKKD (gồm: 1667 ĐKKD tại 11 nghị quyết; 87 ĐKKD tại các thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 Nghị quyết); đơn giản hóa 704 TTHC (gồm: 490 TTHC tại 11 nghị quyết; 214 TTHC tại các thông tư của các bộ và các văn bản quy phạm pháp luật khác ngoài 11 nghị quyết).

Với kết quả trên, đã bảo đảm cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu cốt lõi theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cụ thể, đã cắt giảm hơn 28% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025 (bãi bỏ 56/198 ngành, nghề) và sửa đổi 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025; so với Luật Đầu tư năm 2020, thì tổng số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cắt giảm đạt 40% (bãi bỏ 95/237 ngành, nghề); đã cắt giảm 53% thời gian thực hiện TTHC (51.247/96.675 ngày);

Đặc biệt, đã cắt giảm 54,6% chi phí tuân thủ TTHC so với năm 2024, trong đó riêng 11 nghị quyết vừa được Chính phủ ban hành sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ khoảng 23 nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ĐKKD thông qua sửa đổi các nghị định, thông tư .

Thủ tướng Chính phủ nghiêm cấm các bộ, ngành, địa phương quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh hoặc ban hành các biện pháp quản lý khác làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp sau khi đã bãi bỏ, đơn giản hóa.

Để bảo đảm hiệu quả triển khai các Nghị quyết, không gián đoạn việc cung cấp và thực hiện các dịch vụ hành chính sau phân cấp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương hướng dẫn địa phương bố trí nguồn lực nhằm tiếp nhận, vận hành thông suốt các TTHC ngay khi quy định có hiệu lực.

Các tỉnh, thành phố cần khẩn trương tiếp nhận, tổ chức triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, đặc khu trên địa bàn thực hiện ngay các TTHC đã được phân cấp theo hướng dẫn của trung ương; tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ ngay theo thẩm quyền các khó khăn, vướng mắc do người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị...

Đồng thời, các bộ, cơ quan cần khẩn trương rà soát, ban hành mới, sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoặc biện pháp quản lý thay thế phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn Việt Nam, đúng yêu cầu thay đổi phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không để xảy ra khoảng trống pháp lý, lỗ hổng trong quản lý nhà nước./.