Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP nêu rõ, việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; tăng tính chủ động của chính quyền địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính.

Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan được cắt giảm, đơn giản hóa. Ảnh minh họa.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 11 Bộ, ngành: Công an; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Quốc phòng; Tư pháp; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính theo quy định tại Phụ lục I.7 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Cụ thể, trong lĩnh vực hải quan:

Không thực hiện điều kiện về đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15.

Không thực hiện thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan quy định tại Thông tư số 12/2015/TTBTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2019/TT-BTC và Thông tư số 25/2026/TT-BTC.

Không thực hiện điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại Điều 4 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP.

Không thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế tại Điều 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực kế toán:

Không thực hiện một số nội dung được quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 108/2025/QH15, như: chứng chỉ kế toán viên; đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán; điều kiện cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; tỷ lệ vốn góp của thành viên là tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên; tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề tại công ty TNHH hai thành viên trở lên; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bên cạnh đó, không thực hiện quy định về: thời hạn cấp, cấp lại, phí cấp, cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; hộ kinh doanh dịch vụ kế toán; những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính; trách nhiệm của kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Đồng thời, không thực hiện quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Quy định về điều khoản chuyển tiếp tại khoản 2, khoản 3 Điều 73 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 thực hiện như sau: Những người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp theo quy định trước ngày 1/3/2027 sẽ được dự thi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định.

Cùng với đó, không thực hiện điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Điều 30 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP (Nghị định 174); không thực hiện về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài quy định tại Điều 34 Nghị định 174; không thực hiện quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 174…

Ngoài ra, không thực hiện nhiều nội dung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán…