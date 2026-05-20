Chính sách tài chính

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Hà Phương

Hà Phương

16:42 | 20/05/2026
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
aa

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính

Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP nêu rõ, việc phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; tăng tính chủ động của chính quyền địa phương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; bảo đảm công khai, minh bạch, tối ưu hóa quy trình, thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính; nâng cao năng suất lao động, hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản trị hành chính.

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa
Nhiều thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan được cắt giảm, đơn giản hóa. Ảnh minh họa.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 11 Bộ, ngành: Công an; Công thương; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Quốc phòng; Tư pháp; Tài chính; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính theo quy định tại Phụ lục I.7 ban hành kèm theo Nghị quyết này.

Cụ thể, trong lĩnh vực hải quan:

Không thực hiện điều kiện về đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 20 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 71/2014/QH13, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 07/2022/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15.

Không thực hiện thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan quy định tại Thông tư số 12/2015/TTBTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2019/TT-BTC và Thông tư số 25/2026/TT-BTC.

Không thực hiện điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại Điều 4 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP.

Không thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; mở rộng, thu hẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế tại Điều 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực kế toán:

Không thực hiện một số nội dung được quy định tại Luật Kế toán số 88/2015/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 108/2025/QH15, như: chứng chỉ kế toán viên; đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán; điều kiện cấp Giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; tỷ lệ vốn góp của thành viên là tổ chức của công ty TNHH hai thành viên trở lên; tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề tại công ty TNHH hai thành viên trở lên; hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Bên cạnh đó, không thực hiện quy định về: thời hạn cấp, cấp lại, phí cấp, cấp lại GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; hộ kinh doanh dịch vụ kế toán; những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính; trách nhiệm của kế toán viên hành nghề, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Đồng thời, không thực hiện quy định về đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, GCN đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Quy định về điều khoản chuyển tiếp tại khoản 2, khoản 3 Điều 73 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 thực hiện như sau: Những người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ Tài chính cấp theo quy định trước ngày 1/3/2027 sẽ được dự thi để lấy chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định.

Cùng với đó, không thực hiện điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán qua biên giới của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại Điều 30 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP (Nghị định 174); không thực hiện về hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp GCN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán qua biên giới tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài quy định tại Điều 34 Nghị định 174; không thực hiện quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài tại khoản 2 Điều 31 Nghị định 174…

Ngoài ra, không thực hiện nhiều nội dung quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán…

Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 28/2/2027. Trong thời gian quy định của Nghị quyết này có hiệu lực, nếu quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong Nghị quyết này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo Nghị quyết này.

Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; nghị định, nghị quyết của Chính phủ; quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quy định về thủ tục hành chính liên quan đến quy định tại Nghị quyết này được thông qua hoặc ban hành và thời điểm có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày Nghị quyết này được ký ban hành đến hết ngày 28/2/2027, thì các quy định tương ứng trong Nghị quyết này hết hiệu lực kể từ thời điểm các văn bản quy phạm pháp luật đó có hiệu lực.
Hà Phương
Từ khóa:
điều kiện kinh doanh thủ tục hành chính cắt giảm đơn giản hóa hải quan kế toán bộ tài chính Nghị quyết 66.18/2026/NQ-CP

Bài liên quan

TIN BUỒN

TIN BUỒN

Infographics: 41.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong 4 tháng đầu năm 2026

Infographics: 41.400 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được phát hành trong 4 tháng đầu năm 2026

Nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn vay ADB ở khu vực miền Trung

Nâng cao hiệu quả các dự án sử dụng vốn vay ADB ở khu vực miền Trung

Dành cho bạn

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Hơn 140.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trong phần còn lại năm 2026

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Hải quan phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi giả mạo nhãn hiệu Harley-Davidson, Nike, Adidas

Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực IV: Đưa hơn 17.000 tấn gạo dự trữ tới học sinh vùng cao

Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

Làm sạch mã số thuế, loại bỏ “doanh nghiệp ma”

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

V-Green hợp tác Vietnam Post triển khai hơn 16.000 tủ đổi pin và 2.000 trụ sạc xe điện trên toàn quốc

Đọc thêm

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

(TBTCO) - Việc sửa đổi quy định tại Nghị định 144/2026/NĐ-CP là một bước đi đúng đắn, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà là một giải pháp hỗ trợ tài chính gián tiếp, giúp doanh nghiệp tự tin hơn trong các giao dịch mua sắm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.
Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật

(TBTCO) - Ngày 13/5/2026, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật đã được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.
Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 47/2026/TT-BTC ngày 12/5/2026 quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công và việc tính toán dự kiến các chỉ tiêu rủi ro của danh mục nợ Chính phủ.
Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

Quy định rõ cách tính phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ: Doanh nghiệp được lợi hơn

(TBTCO) - Theo Nghị định số 144/2026/NĐ-CP, việc phân bổ và khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với các doanh nghiệp kinh doanh đa dạng mặt hàng sẽ có những thay đổi quan trọng. Việc quy định rõ ràng sẽ giúp doanh nghiệp tính đúng, phân bổ chính xác hơn số thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế GTGT và hoạt động không chịu thuế GTGT.
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế, hải quan

(TBTCO) - 7 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 8 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế; 1 thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan, theo Quyết định số 1109/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.
Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

Hoàn thiện cơ chế quản lý nhập khẩu phế liệu trong tình hình mới

(TBTCO) - Đến nay nhiều nội dung tại Quyết định số 35/2019/QĐ-TTg về Quy chế phối hợp liên ngành quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu hiện đã được quy định đầy đủ trong Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc bãi bỏ Quy chế phối hợp liên ngành sẽ giúp hệ thống pháp luật thống nhất hơn, tăng tính chủ động cho các cơ quan quản lý, trong đó cơ quan Hải quan.
Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

Dự kiến mức thu phí thi hành án dân sự mới

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, miễn, giảm, chế độ thu, nộp phí thi hành án dân sự.
Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 46/2026/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nâng minh bạch, tăng khả năng tiếp cận để đón "sóng nâng hạng"

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

Nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán được cắt giảm, đơn giản hóa

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

VNG đặt mục tiêu có lãi trở lại sau 4 năm thua lỗ

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

Quảng Ninh đặt mục tiêu GRDP tăng trên 12%/năm giai đoạn 2026-2030

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

PC1 báo lãi tăng mạnh sau khi thanh lý khoản đầu tư

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Nền tảng của tăng trưởng nhanh và bền vững

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Khối ngoại chi hơn 1.100 tỷ đồng trở lại gom cổ phiếu Vietcombank

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

Việt Nam hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư, kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

TP. Hồ Chí Minh ưu tiên thu hút vốn Hàn Quốc vào AI, bán dẫn và tài chính số

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Chuyển Hải quan Tân Sơn Nhất về Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Giá vàng xuống thấp nhất 4 tháng, giằng co giữa nhiều lực tác động trái chiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 5/2026

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/5: Giá vàng thế giới đảo chiều tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Ngày 18/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam biến động

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/5): USD tự do bật tăng, DXY giữ sức mạnh khi thị trường cược Fed tăng lãi suất

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 18/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động