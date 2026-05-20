Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản gửi Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE.

Theo thông báo ngày 19/5/2026, HOSE cho biết cổ phiếu VNE thuộc diện xem xét hủy niêm yết bắt buộc do doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin hoặc rơi vào các trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Căn cứ được HOSE đưa ra dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của doanh nghiệp. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của cổ đông công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2024 âm hơn 152 tỷ đồng.

HOSE đồng thời dẫn chiếu quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Quy định này nêu rõ chứng khoán của tổ chức niêm yết sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.

Trên cơ sở đó, HOSE thông báo sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE và đề nghị doanh nghiệp có ý kiến phản hồi theo quy định.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 219 tỷ đồng, mức lỗ cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp công ty báo lỗ, sau khoản lỗ hơn 18 tỷ đồng trong năm 2023. Theo quy định hiện hành, cổ phiếu của doanh nghiệp có thể bị hủy niêm yết bắt buộc nếu thua lỗ trong 3 năm liên tiếp.

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện và hạ tầng năng lượng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNE hiện giao dịch ở mức giá sàn 2.750 đồng/cổ phiếu.