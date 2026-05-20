Cổ phiếu VNE đối mặt nguy cơ rời sàn HOSE

Thu Hương

14:50 | 20/05/2026
(TBTCO) - Cổ phiếu VNE đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE khi doanh nghiệp ghi nhận thua lỗ kéo dài và âm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản gửi Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam về việc xem xét hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE.

Theo thông báo ngày 19/5/2026, HOSE cho biết cổ phiếu VNE thuộc diện xem xét hủy niêm yết bắt buộc do doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin hoặc rơi vào các trường hợp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Căn cứ được HOSE đưa ra dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của doanh nghiệp. Theo đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của cổ đông công ty mẹ tại thời điểm cuối năm 2024 âm hơn 152 tỷ đồng.

HOSE đồng thời dẫn chiếu quy định tại điểm h khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Quy định này nêu rõ chứng khoán của tổ chức niêm yết sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trong trường hợp doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp.

Trên cơ sở đó, HOSE thông báo sẽ thực hiện hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu VNE và đề nghị doanh nghiệp có ý kiến phản hồi theo quy định.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2024 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ ròng hơn 219 tỷ đồng, mức lỗ cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp công ty báo lỗ, sau khoản lỗ hơn 18 tỷ đồng trong năm 2023. Theo quy định hiện hành, cổ phiếu của doanh nghiệp có thể bị hủy niêm yết bắt buộc nếu thua lỗ trong 3 năm liên tiếp.

Tổng Công ty CP Xây dựng Điện Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xây lắp điện và hạ tầng năng lượng. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VNE hiện giao dịch ở mức giá sàn 2.750 đồng/cổ phiếu.

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, lũy kế đến 17/4/2026, có 18 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị 41.400 tỷ đồng, cao gấp 1,71 lần so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính 85 triệu đồng đối với một công ty do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
(TBTCO) - Cổ phiếu Vietcombank (VCB) tiếp tục là tâm điểm mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài với giá trị lên tới hơn 594 tỷ đồng. Khối ngoại đã mua ròng cổ phiếu "anh cả" ngành ngân hàng trong 4 phiên gần đây.
(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, với lợi suất kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,4 - 4,6%, còn kỳ hạn 30 năm lập đỉnh cao nhất gần 20 năm. Theo đánh giá của Chứng khoán KB, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo cao đang tạo áp lực đáng kể lên tỷ giá và làm gia tăng chi phí huy động vốn ngoại tệ của doanh nghiệp Việt.
(TBTCO) - Trong khi thị trường cơ sở giao dịch giằng co, dòng tiền trên thị trường phái sinh bắt đầu dịch chuyển rõ nét sang hợp đồng đáo hạn tháng 6 trong bối cảnh kỳ hạn tháng 5 chuẩn bị đến ngày đáo hạn.
(TBTCO) - Sau phiên lập đỉnh, thị trường chứng khoán hôm nay (19/5) ghi nhận áp lực chốt lời mạnh tại nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là dầu khí và ngân hàng. VN-Index giảm về dưới mốc 1.915 điểm, trong bối cảnh các tín hiệu kỹ thuật và sự gia tăng của thanh khoản cho thấy thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau chuỗi tăng kéo dài.
(TBTCO) - Bên cạnh hạn mức tín dụng tối đa 10.000 tỷ đồng tại BIDV, Chứng khoán HSC còn triển khai các kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động margin và đầu tư.
(TBTCO) - Việt Nam đã bước đầu xây dựng nền móng pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa, song khả năng phát triển bền vững không chỉ nằm ở chính sách mà còn phụ thuộc vào năng lực của doanh nghiệp tham gia thị trường. Trong môi trường giao dịch "không biên giới", doanh nghiệp phải chứng minh được sức mạnh tài chính, công nghệ và quản trị để tạo niềm tin với nhà đầu tư.
