Tập đoàn Đất Xanh đổi tên thành BLUEMARQ GROUP sẽ phát triển hệ sinh thái như thế nào?

Tập đoàn Đất Xanh chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP vào ngày 20/5. Ảnh tư liệu

Phía ĐXG cho biết, việc tái cấu trúc thương hiệu Tập đoàn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 17/4/2026. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với tên gọi mới được cấp ngày 6/5/2026. Đây là bước chuyển hóa mạnh mẽ nhất của Tập đoàn Đất Xanh kể từ ngày thành lập đến nay, một bước chuyển đột phá về thương hiệu, cấu trúc vận hành và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu BLUEMARQ GROUP mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý III/2026.

Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn nhận định, mọi mô hình kinh doanh đều có giới hạn, một doanh nghiệp chỉ phát triển dự án và bán sản phẩm sẽ luôn bị giới hạn bởi chu kỳ. Nhưng những tổ chức vĩ đại của thế giới thì khác, không chỉ tạo ra tài sản mà kiểm soát dòng vốn, họ sở hữu hệ thống tài sản, vận hành những nền tảng tạo ra dòng tiền trong hàng chục năm và họ xây dựng những định chế có khả năng trường tồn qua nhiều thế hệ.

Hơn nữa, dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các trung tâm tài chính mới đang hình thành. Chuỗi cung ứng, hạ tầng, logistics, năng lượng, dữ liệu và bất động sản,… đang trở thành những tài sản chiến lược của kỷ nguyên mới.

Trong thế giới đó, thế mạnh không còn nằm ở người bán sản phẩm, thế mạnh nằm ở những tổ chức có khả năng huy động vốn toàn cầu, phân bổ vốn hiệu quả và và sở hữu những hệ thống tài sản quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình.

Vì vậy, Đất Xanh chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống sang Tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu. Đồng thời, việc chuyển đổi giúp BLUEMARQ GROUP nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Song song đó, việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý bất động sản Việt Nam vừa được hoàn thiện toàn diện qua Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023; cùng các định hướng chiến lược như Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 222/2025/QH15 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho mô hình đầu tư và quản lý tài sản theo chuẩn quốc tế.

Phía DXG cho hay, BLUEMARQ GROUP được định vị với khát vọng xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo chuẩn quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào dòng chảy đầu tư toàn cầu.

BLUEMARQ GROUP hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỷ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỷ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự. Thương hiệu DAT XANH thuộc hệ sinh thái BLUEMARQ GROUP được thừa hưởng nền tảng kinh doanh và tiếp tục dẫn dắt vận hành mạng lưới gần 100 công ty và chi nhánh dịch vụ bất động sản trên toàn quốc.