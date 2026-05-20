Tập đoàn Đất Xanh đổi tên thành BLUEMARQ GROUP sẽ phát triển hệ sinh thái như thế nào?

12:57 | 20/05/2026
(TBTCO) - Ngày 20/5/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP. Mã chứng khoán của Đất Xanh Group là DXG trên HoSE tiếp tục được duy trì. BLUEMARQ GROUP dự kiến triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu mới trong quý III/2026.
Tập đoàn Đất Xanh chính thức công bố tên gọi mới là Công ty Cổ phần BLUEMARQ GROUP vào ngày 20/5. Ảnh tư liệu

Phía ĐXG cho biết, việc tái cấu trúc thương hiệu Tập đoàn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 17/4/2026. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp với tên gọi mới được cấp ngày 6/5/2026. Đây là bước chuyển hóa mạnh mẽ nhất của Tập đoàn Đất Xanh kể từ ngày thành lập đến nay, một bước chuyển đột phá về thương hiệu, cấu trúc vận hành và tầm nhìn phát triển dài hạn.

Mã chứng khoán DXG của Tập đoàn trên HoSE tiếp tục được duy trì. Tập đoàn dự kiến hoàn tất việc triển khai thay đổi nhận diện thương hiệu BLUEMARQ GROUP mới tại toàn bộ văn phòng, dự án, chi nhánh hoạt động và các bộ nhận diện thương hiệu trong quý III/2026.

Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn nhận định, mọi mô hình kinh doanh đều có giới hạn, một doanh nghiệp chỉ phát triển dự án và bán sản phẩm sẽ luôn bị giới hạn bởi chu kỳ. Nhưng những tổ chức vĩ đại của thế giới thì khác, không chỉ tạo ra tài sản mà kiểm soát dòng vốn, họ sở hữu hệ thống tài sản, vận hành những nền tảng tạo ra dòng tiền trong hàng chục năm và họ xây dựng những định chế có khả năng trường tồn qua nhiều thế hệ.

Hơn nữa, dòng vốn toàn cầu đang tái cấu trúc, các trung tâm tài chính mới đang hình thành. Chuỗi cung ứng, hạ tầng, logistics, năng lượng, dữ liệu và bất động sản,… đang trở thành những tài sản chiến lược của kỷ nguyên mới.

Trong thế giới đó, thế mạnh không còn nằm ở người bán sản phẩm, thế mạnh nằm ở những tổ chức có khả năng huy động vốn toàn cầu, phân bổ vốn hiệu quả và và sở hữu những hệ thống tài sản quy mô lớn. Trong bối cảnh đó, nếu tiếp tục đi theo con đường cũ, doanh nghiệp sẽ bị giới hạn bởi chính mô hình tăng trưởng của mình.

Vì vậy, Đất Xanh chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp bất động sản truyền thống sang Tập đoàn đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản toàn cầu. Đồng thời, việc chuyển đổi giúp BLUEMARQ GROUP nâng cao năng lực vận hành, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và mở rộng khả năng hợp tác với các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và đối tác chiến lược trong và ngoài nước.

Song song đó, việc tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh khung pháp lý bất động sản Việt Nam vừa được hoàn thiện toàn diện qua Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023; cùng các định hướng chiến lược như Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 222/2025/QH15 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng thuận lợi cho mô hình đầu tư và quản lý tài sản theo chuẩn quốc tế.

Phía DXG cho hay, BLUEMARQ GROUP được định vị với khát vọng xây dựng một doanh nghiệp Việt Nam có năng lực đầu tư, quản lý tài sản và phát triển bất động sản theo chuẩn quốc tế, từng bước tham gia sâu hơn vào dòng chảy đầu tư toàn cầu.

BLUEMARQ GROUP hiện có tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 38.100 tỷ đồng, vốn điều lệ trên 11.141 tỷ đồng, cùng đội ngũ hơn 4.500 nhân sự. Thương hiệu DAT XANH thuộc hệ sinh thái BLUEMARQ GROUP được thừa hưởng nền tảng kinh doanh và tiếp tục dẫn dắt vận hành mạng lưới gần 100 công ty và chi nhánh dịch vụ bất động sản trên toàn quốc.

Hệ sinh thái mới của BLUEMARQ GROUP được xây dựng trên bốn nền tảng hoạt động chuyên biệt. Trong đó: BLUEMARQ Investment đóng vai trò nền tảng đầu tư, huy động vốn và kết nối nguồn lực tài chính chiến lược; BLUEMARQ Development đảm nhiệm vai trò phát triển bất động sản; BLUEMARQ Asset Management chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và khai thác tài sản; DAT XANH tiếp tục giữ vai trò thương hiệu dịch vụ bất động sản chủ lực.
UBND TP. Hà Nội vừa công bố thông tin chi tiết về Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - dự án hạ tầng, cảnh quan và phát triển đô thị quy mô lớn được xem là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
(TBTCO) - UBND T.P Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện đang triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 1.428 dự án, trong đó có 27 công trình, dự án lớn, trọng điểm được xác định là động lực tháo gỡ các “điểm nghẽn” hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.
(TBTCO) - Ngày 19/5/2026, UBND TP. Hà Nội và Tập đoàn Vingroup phối hợp khởi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị - đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng.
(TBTCO) - Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh vừa chứng kiến một kỷ lục khi sự kiện ra mắt Vinhomes Sài Gòn Park vào chiều 16/5 quy tụ số lượng đại lý, liên minh và đối tác lên tới con số 100 - đông nhất từ trước đến nay. Cùng với đó là lực lượng bán hàng dự kiến lên tới 12.000 người - một kỷ lục gây "choáng ngợp" mà ngay cả những buổi kick-off hoành tráng nhất của các dự án khác cũng chưa từng chạm tới.
Quảng Ninh đang thực hiện nhiều bước đi chiến lược nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm sự ổn định, minh bạch trong quản lý.
(TBTCO) - Trong bối cảnh giá nhà khu vực trung tâm neo cao, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh với chi phí phù hợp và chất lượng sống tốt hơn ngày càng rõ nét.
(TBTCO) - Mức độ quan tâm của tư vấn quốc tế đối với Gói thầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam sẽ giúp Bộ Xây dựng có thêm thông tin quan trọng trước khi quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục đặc biệt quan trọng này.
(TBTCO) - Thời gian tới, các đại đô thị quy mô lớn sẽ tiếp tục là “sân chơi” của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh, trong khi đó, các doanh nghiệp quy mô trung bình sẽ lựa chọn hướng đi riêng, tập trung vào những dự án vừa phải, nhưng đáp ứng đúng nhu cầu ở thực của người dân.
