Chủ đầu tư chung cư Opal Boulevard (TP. Hồ Chí Minh) đã bàn giao 63,6 tỷ đồng phí bảo trì cho cư dân

(TBTCO) - Đại diện Tập đoàn Đất Xanh (chủ sở hữu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - chủ đầu tư dự án Opal Boulevard) cho biết, sau khi hoàn tất việc kiểm tra đủ điều kiện nhận bàn giao, ngày 26/9/2025, chủ đầu tư đã chuyển giao toàn bộ khoản kinh phí bảo trì còn lại cho Ban Quản trị chung cư Opal Boulevard nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cư dân.

Chung cư Opal Boulevard và những băng rôn “đòi” phí bảo trì trước đó

Cụm chung cư Opal Boulevard (đại lộ Phạm Văn Đồng, TP. Hồ Chí Minh) gồm 4 tòa nhà với gần 1.500 căn hộ, do Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (thành viên thuộc Đất Xanh Group) làm chủ đầu tư, được xây dựng từ năm 2019 và đã bàn giao cho người mua từ giữa năm 2021.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ đầu năm đến nay, tại cụm chung cư Opal Boulevard, cư dân căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư bàn giao phí bảo trì và gửi đơn thư đến các ngành chức năng về vấn đề chủ đầu tư chưa bàn giao phí bảo trì.

Liên quan vấn đề này, trả lời phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, đại diện chủ đầu tư thông tin, trong quá trình làm việc với Ban Quản trị chung cư Opal Boulevard, doanh nghiệp luôn thể hiện thiện chí và tuân thủ các quy định pháp luật. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra đủ điều kiện nhận bàn giao, ngày 26/9, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đã chuyển giao toàn bộ khoản kinh phí còn lại cho Ban quản trị.

Theo chủ đầu tư, việc bàn giao kinh phí bảo trì giai đoạn này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cư dân. Trước khi Ban Quản trị được thành lập, một phần kinh phí bảo trì đã được sử dụng cho công tác quản lý, vận hành chung cư trong giai đoạn đầu.

“Sau khi kiểm tra đủ điều kiện bàn giao, chủ đầu tư đã bàn giao số tiền trên. Theo đó, đã bàn giao hơn 63,6 tỷ đồng trên tổng số tiền đã thu là hơn 73,3 tỷ đồng cho Ban Quản trị chung cư. Trước đó, chủ đầu tư đã bàn giao 6 tỷ đồng cho Ban Quản trị chung cư và công ty này cũng đã chi hơn 3,6 tỷ đồng để phục vụ cư dân chung cư. Như vậy, Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đã bàn giao đủ tổng số tiền đã thu của cư dân”, đại diện Tập đoàn Đất Xanh cho biết./.