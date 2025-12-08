Ngày 8/12: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long không có bước đột phá mới

Giá lúa gạo hôm nay (8/12) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giá không có bước đột phá mới. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đi ngang.

Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo Đài Thơm 8 hôm nay dao động ở mức 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.000 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.300 - 7.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.550 - 7.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 dao động ở mức 8.100 – 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg.

Đối với gạo thành phẩm, loại gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo vẫn bình ổn. Gạo Nàng Nhen tiếp tục ở mức cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo thường dao động 11.000 - 12.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Hoa ghi nhận 21.000 đồng/kg, gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg, Jasmine 16.000 - 18.000 đồng/kg. Các loại gạo trắng thông dụng, gạo Sóc, Sóc Thái và gạo Nhật đều giữ nguyên giá.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa hôm nay tại An Giang tiếp tục ổn định. Lúa IR 50404 tươi ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg, Đài Thơm 8 và OM 18 đều dao động 6.400 - 6.600 đồng/kg. OM 5451 tươi giữ mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương, nguồn lúa về ít khiến giao dịch trầm lắng. Đồng Tháp có xu hướng chậm mua, thương lái trả giá thấp hơn. Tại Cà Mau, nông dân bán nhỏ lẻ và giá ít thay đổi. An Giang ghi nhận lúa ST tăng nhẹ, các loại khác neo giá nhưng sức mua giảm. Cần Thơ, Vĩnh Long và Tây Ninh đều báo cáo lượng thu hoạch ít, thị trường chậm và giá không biến động đáng kể.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam không có biến động mới về giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 – 318 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 447 - 451 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 11/2025, Việt Nam xuất khẩu khoảng 320 nghìn tấn gạo, đạt 169,8 triệu USD. Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu gạo đạt 7,5 triệu tấn và 3,83 tỷ USD, giảm lần lượt 11,5% và 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu gạo bình quân 11 tháng còn 512,1 USD/tấn, thấp hơn 18,3% so với cùng kỳ./.