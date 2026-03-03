Ngày 3/3: Giá heo hơi giảm mạnh tại cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (3/3) giảm mạnh tại cả ba miền trên cả nước, với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 3.000 đồng/kg. Trong đó, nhiều địa phương miền Bắc và Tây Nguyên giảm tới 3.000 đồng/kg, thị trường tiếp tục xu hướng đi xuống rõ rệt.

Giá heo hơi hôm nay đồng loạt giảm mạnh đến 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay đồng loạt đi xuống, nhiều nơi giảm sâu 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giảm 3.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Tuyên Quang và Phú Thọ xuống 65.000 đồng/kg; Lạng Sơn và Quảng Ninh còn 66.000 đồng/kg; Bắc Ninh, Hưng Yên về mức 67.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La giảm 2.000 đồng/kg. Hiện Cao Bằng, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên và Sơn La cùng đạt 67.000 đồng/kg; Thái Nguyên, Ninh Bình và Lai Châu còn 66.000 đồng/kg. Lào Cai ghi nhận mức giảm nhẹ nhất khu vực khi hạ 1.000 đồng/kg, xuống 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm trên diện rộng. Cụ thể, giá heo tại Gia Lai và Lâm Đồng cùng giảm 3.000 đồng/kg, lần lượt xuống mức 67.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa đồng loạt giảm 2.000 đồng/kg. Hiện Nghệ An đạt 68.000 đồng/kg; Hà Tĩnh còn 66.000 đồng/kg; các địa phương Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng ở mức 68.000 đồng/kg. Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg, xuống 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không nằm ngoài xu hướng giảm chung. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và TP HCM cùng giảm 2.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh còn 70.000 đồng/kg; Đồng Tháp xuống 69.000 đồng/kg.

Heo hơi tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg. Hiện An Giang và Vĩnh Long đạt 69.000 đồng/kg; Cần Thơ còn 68.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau là địa phương duy nhất giữ nguyên giá, tiếp tục neo tại 70.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi sáng nay giảm sâu trên diện rộng, nhiều nơi điều chỉnh tới 3.000 đồng/kg. Mặt bằng giá tại các khu vực đang thu hẹp dần, phản ánh áp lực cung lớn trong bối cảnh sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện./.