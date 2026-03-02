Ngày 2/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay (2/3) đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 95.500 - 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng giảm nhẹ sau chuỗi phiên trồi sụt liên tiếp.

Giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên hôm nay giao động trong khoảng 95.500 - 96.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg

Giá cà phê khu vực Tây Nguyên hôm nay cũng điều chỉnh giảm theo xu hướng chung. Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, xuống mức 96.000 đồng/kg. Lâm Đồng giảm 800 đồng/kg, còn 95.500 đồng/kg.

Dù giảm so với các phiên trước, mặt bằng giá hiện nay vẫn ở vùng cao so với nhiều năm gần đây, tạo dư địa lợi nhuận tích cực cho người trồng.

Trái ngược với diễn biến giá thế giới, xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn ghi nhận khởi đầu năm 2026 đầy tích cực. Theo số liệu của Cục Hải quan, tính đến ngày 15/2, Việt Nam đã xuất khẩu gần 319.000 tấn cà phê, thu về 1,53 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng 44,1% và kim ngạch tăng 25,7%.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London ghi nhận phiên tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng nhẹ 0,27% (10 USD/tấn), lên mức 3.699 USD/tấn. Tuy nhiên, hợp đồng giao tháng 5/2026 lại giảm 14 USD/tấn, xuống còn 3.624 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục suy yếu. Hợp đồng tháng 3/2026 giảm 1,4 US cent/pound, về mức 284,6 US cent/pound. Hợp đồng tháng 5/2026 giảm 1,55 US cent/pound, còn 280,75 US cent/pound.

Giá tiêu giảm 1.000 - 1.500 đồng/kg

Khảo sát tại các vùng trồng tiêu trọng điểm cho thấy, mặt bằng giá sáng nay đồng loạt điều chỉnh giảm. Tại Đắk Lắk và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM), giá tiêu giảm mạnh nhất 1.500 đồng/kg, hiện giao dịch quanh mức 148.000 đồng/kg. Đắk Nông giảm 1.000 đồng/kg, cũng về mốc 148.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai cùng giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 147.500 đồng/kg, thấp nhất trong nhóm các địa phương chủ lực.

So với vùng đỉnh 150.000 đồng/kg thiết lập trước đó, giá tiêu hiện đã hạ nhiệt đáng kể. Tuy nhiên, nếu đặt trong bối cảnh dài hạn, mặt bằng này vẫn cao hơn rất nhiều so với giai đoạn 2020 - 2021, khi giá từng rơi xuống vùng đáy. Áp lực giảm giá hiện chủ yếu đến từ nguồn cung vụ mới tăng lên trong ngắn hạn. Tuy vậy, việc giá chỉ điều chỉnh ở mức vừa phải cho thấy lực cầu vẫn đang hiện diện, chưa xuất hiện tình trạng bán tháo ồ ạt.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu Indonesia cũng điều chỉnh giảm nhẹ. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia giảm 9 USD/tấn, còn 7.011 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok giảm 12 USD/tấn, xuống 9.339 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác nhìn chung ổn định. Tiêu đen Brazil ASTA 570 duy trì 6.175 USD/tấn, tiêu đen Malaysia ở mức 9.100 USD/tấn. Giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục dao động 6.400 - 6.600 USD/tấn đối với tiêu đen 500 g/l và 550 g/l; tiêu trắng giữ ở 9.150 USD/tấn./.