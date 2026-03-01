Ngày 1/3: Giá thép cây tăng trở lại, quặng sắt giảm

Giá thép cây giao tháng 9/2026 trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hôm nay (1/3) tăng 18 Nhân dân tệ, lên mức 3.107 Nhân dân tệ/tấn. Ngược lại, giá quặng sắt giảm do nhu cầu yếu bất chấp lợi nhuận cảng cao. Trong nước, giá thép xây dựng dao động trong khoảng 13.130 - 14.250 đồng/kg, phản ánh nhu cầu tiêu thụ chưa có nhiều cải thiện.

Giá thép giao tháng 9/2026 trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải hôm nay tăng 18 Nhân dân tệ, lên mức 3.107 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây giao tháng 9/2026 trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) tăng 18 Nhân dân tệ, lên mức 3.107 Nhân dân tệ/tấn.

Giá quặng sắt kỳ hạn đã giảm bớt mức lỗ, đóng cửa ở mức cao nhờ biên lợi nhuận cảng cao đối với quặng sắt vận chuyển bằng đường biển và thị trường vật chất khan hiếm đã hỗ trợ giá, mặc dù việc cắt giảm sản lượng thép sắp tới và nhu cầu nguyên liệu yếu đã hạn chế đà tăng.

Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên của Trung Quốc, hợp đồng quặng sắt tháng 5 (DCE) được giao dịch nhiều nhất đã tăng 0,27% lên 750,5 Nhân dân tệ/tấn (109,47 USD)/tấn. Hợp đồng này đã giảm 0,8% trong tuần này và 5,67% trong tháng này.

Hợp đồng quặng sắt tháng 4 (SZZFJ6) trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,08% lên 98,45 USD/tấn. Hợp đồng này đã tăng 3,47% trong tuần này tính đến thời điểm hiện tại, nhưng đang trên đà giảm khoảng 5,1% trong tháng.

Giá thép chuẩn trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải diễn biến trái chiều. Thép thanh và thép không gỉ đều tăng 0,03%. Trong khi đó, thép cuộn cán nóng giảm 0,25% và thép thanh (SWRcv1) giảm 0,53%.

Thị trường trong nước

Giá thép xây dựng trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang trên cả ba miền. Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá phổ biến dao động trong khoảng 13.130 -14.250 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.