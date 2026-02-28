Ngày 28/2: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (28/2) đảo chiều giảm 800 - 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao động trong khoảng 95.500 - 96.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đồng loạt giảm mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao động trong khoảng 95.500 - 96.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đảo chiều đi xuống

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm từ 800 - 1.000 đồng/kg. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 95.500 - 96.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê Đắk Lắk hôm nay giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, đạt mức 96.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 96.000 đồng/kg, cũng giảm 1.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 95.500 đồng/kg, giảm 800 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London ghi nhận phiên tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 4/2026 đảo chiều tăng nhẹ 10 USD/tấn, đạt mức 3.699 USD/tấn. Trong khi đó, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2026 lại giảm 21 USD/tấn, xuống mức 3425 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận phiên giảm đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tiếp tục giảm nhẹ 1,4 cent/lb, xuống mức 284,6 cent/lb. Cùng chiều, hợp đồng giao tháng 12/2026 cũng giảm nhẹ 1,45 cent/lb, đạt mức 266,9 cent/lb.

Trên sàn Brazil, giá cà phê Arabica tiếp tục ghi nhận phiên biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 371,05 cent/lb, đảo chiều tăng thêm 3,05 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9/2026 lại ghi nhận giảm nhẹ 3,0 cent/lb, xuống mức 330,5 cent/lb.

Giá tiêu giảm mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay giảm mạnh đồng loạt từ 1.000 - 1.500 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 147.500 - 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu hôm nay tại Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh giao dịch ở mốc 148.000 đồng/kg, cùng giảm mạnh 1.500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tương tự, thương lái tại Lâm Đồng hôm nay cũng thu mua hồ tiêu với giá 148.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu giao dịch ở mức 147.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu hôm nay tiếp tục ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều duy trì mức giá ổn định so với phiên giao dịch trước.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 7011 USD/tấn, giảm nhẹ 9 USD/tấn so ngày hôm qua; giá tiêu trắng Muntok cũng giảm 12 USD/tấn, hiện đạt mức 9.339 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil hôm nay không thay đổi so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.175 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.200 USD/tấn.

Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.350 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt mức 6.600 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.800 USD/tấn./.