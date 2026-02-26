(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 26/2, liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng tăng 889 đồng/lít - 999 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON9 không cao hơn 19.523 đồng/lít, tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 20.151 đồng/lít, tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.279 đồng/lít, tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 19.469 đồng/lít, tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.689 đồng/kg, giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 26/2, giá xăng tăng đến 999 đồng/lít. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/2/2026 - 25/2/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/2/2026 và kỳ điều hành ngày 26/2/2026 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu diezen 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.