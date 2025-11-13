(TBTCO) - Từ 15h chiều ngày 13/11, liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng tăng từ 160 đồng đến 162 đồng/lít.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.844 đồng/lít, tăng 162 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 732 đồng/lít. Xăng RON95-III không cao hơn 20.576 đồng/lít, tăng 160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.864 đồng/lít, tăng 541 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 19.935 đồng/lít, tăng 540 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 14.074 đồng/kg, giảm 246 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

15h chiều ngày 13/11, giá xăng tăng lên 162 đồng/lít. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 6/11/2025 - 12/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ thống nhất tăng nhẹ sản lượng khai thác dầu trong tháng 12/2025 và tạm dừng việc tăng sản lượng khai thác dầu trong quý I/2026; lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào dầu mỏ của Nga; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 6/11/2025 và kỳ điều hành ngày 13/11/2025 là: 79,862 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 tăng 0,850 USD/thùng, tương đương tăng 1,08%; 82,574 USD/thùng xăng RON95, tăng 0,782 USD/thùng, tương đương tăng 0,96%; 94,628 USD/thùng dầu hỏa, tăng 2,994 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%; 94,618 USD/thùng dầu điêzen 0,05S, tăng 2,992 USD/thùng, tương đương tăng 3,27%; 367,572 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, giảm 8,910 USD/tấn, tương đương giảm 2,37%.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).