Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở bình đẳng, phù hợp thu nhập

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu trong thời gian tới là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập; mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội.

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội trong năm 2028 là khả thi

Năm 2026, các địa phương được giao chỉ tiêu hoàn thành khoảng 158.700 căn nhà ở xã hội (NOXH). Đến nay, cả nước có 220 dự án NOXH đã khởi công, đang triển khai xây dựng với quy mô gần 215 nghìn căn, dự kiến đạt 135% so với chỉ tiêu được giao năm 2026.

Lũy kế đến nay, cả nước đã có 737 dự án NOXH đang được triển khai với quy mô 701.347 căn, đạt trên 70% so với chỉ tiêu Đề án 1 triệu căn NOXH tới năm 2030, mục tiêu hoàn thành 1 triệu căn NOXH trong năm 2028 là khả thi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm và những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, sự vào cuộc tích cực của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như cung bất động sản tăng nhưng giá chưa giảm; chất lượng nguồn cung chưa phù hợp... Việc giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho NOXH mới đạt được 12,4% (khoảng 18.000 tỷ đồng), chưa đạt kỳ vọng. Thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động còn lúng túng. Một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến chưa kiểm soát được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thực hiện phương châm 36 chữ: Nhận thức đúng tầm - Tư duy đột phá - Chính sách phù hợp - Thị trường kiểm soát - Vướng mắc tháo gỡ - Số hóa thủ tục - Phát triển bao trùm - Lợi ích hài hòa - Nhân dân thụ hưởng.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, mục tiêu là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập; tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc; giảm giá thành sản phẩm; thủ tục, quy trình thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp; bình ổn giá, chống tiêu cực, không để tham nhũng, đầu cơ; hoàn thành cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Mở rộng đối tượng được tiếp cận nhà ở xã hội

Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung rà soát, đẩy nhanh công tác quy hoạch tại các địa phương trong quý I/2026; tập trung giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất, xây dựng hạ tầng để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi hơn; rà soát, bảo đảm nguồn cung ứng, tạo thuận lợi về nguyên vật liệu xây dựng; đơn giản hóa thủ tục, thiết kế quy trình số hóa, giảm chi phí tuân thủ để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong triển khai các dự án nhà ở và bất động sản.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước thành lập; tăng cường tổ chức kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng NOXH, đảm bảo mục tiêu phát triển NOXH năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hướng dẫn, triển khai Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai và Nghị định số 49/2026/NĐ-CP của Chính phủ; phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, đơn giá phù hợp tình hình, không chậm trễ.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính tập trung nghiên cứu thúc đẩy phát hành trái phiếu bất động sản, trái phiếu nhà ở xã hội, trái phiếu nhà ở thương mại bảo đảm đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩy mạnh giải ngân gói tín dụng cho NOXH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi. Kiểm soát chặt tín dụng bất động sản đầu cơ, tập trung cho nhu cầu ở thực của người dân, thực hiện điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; theo dõi, chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần tăng trưởng 2 con số; huy động sức mạnh trong phát triển thị trường bất động sản; tập trung quy hoạch, phát triển các hạ tầng chiến lược; đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển NOXH năm 2026 đã được giao. Đồng thời, chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phát triển NOXH.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện chính sách nhà ở thương mại và NOXH, trong đó nghiên cứu mở rộng đối tượng được tiếp cận NOXH. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì tổng kết việc phát triển NOXH, việc nào làm tốt, nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng; việc nào chậm phải nhắc nhở, phê bình; thúc đẩy phong trào, xu thế ngày càng tốt hơn./.