Vàng giữ giá, khách đội mưa mua vàng lấy may ngày Thần Tài

(TBTCO) - Sáng 26/2 (mùng 10 âm lịch) nhiều người dân đã xếp chỗ để được mua vàng lấy may từ rất sớm. Tại một cửa hàng trên “phố vàng” Trần Nhân Tông, có khách hàng đã đợi từ 21h ngày hôm trước để có suất mua đầu tiên.

Theo ghi nhận của phóng viên, số lượng người đợi mua vàng và bạc năm nay vẫn khá đông, tuy nhiên so với năm trước lượng người mua có giảm do thời tiết không thuận lợi, cũng như tâm lý đợi biến động giá cả thị trường vàng.

Năm nay, "nhà vàng" đã tung nhiều sản phẩm với mẫu mã phong phú. Đặc biệt, nắm bắt tâm lý người tiêu dùng, nên nhiều cửa hàng vàng không chỉ đưa ra nhiều mẫu mã sản phẩm, mà còn theo nhu cầu tài chính của người dân. Các sản phẩm có trọng lượng nhỏ năm nay thu hút khách hàng nhiều nhất trong doanh số của các cửa hàng.

Trước giờ mở cửa số lượng người dân tập chung chủ yếu ở các chuỗi cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu

Những người đến sớm sẽ được phát phiếu hoặc ghi số thứ tự lên tay để được vào mua theo thời gian xếp hàng.

Số thứ tự được các nhân viên cửa hàng phát cho từng người ngồi theo vị trí và số hàng ghế để tránh tình trạng chen lấn.

Khác với mọi năm, năm nay khách hàng là giới trẻ khá cao, do các nhà cung cấp đã chế tác sản phẩm theo cách mới, trẻ trung, gần gũi và giàu tính biểu tượng hơn, thay vì chỉ dành cho tích luỹ.

Các dòng sản phẩm phục vụ mùa cao điểm đầu xuân như đồng vàng Kim Mã, Kim Thần Tài, nhẫn Hưng - Thịnh - Vượng, trang sức Kim Ngân, charm Kim Mã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Từ 6h sáng các cửa hàng đồng loạt mở cửa để phục vụ người dân.

Ngoài nhu cầu vàng, năm nay các giao dịch bạc cũng rất sôi động, đáng chú ý khối lượng giao dịch của bạc được tính theo lượng.

Charm vàng 24K Kim Mã của Doji được người tiêu dùng là giới trẻ khá ưa chuộng vì vừa thời trang và phù hợp điều kiện tài chính của nhiều người.

9h sáng, dù trời mưa khá nặng hạt, nhưng vẫn có khá đông người dân đội mưa đợi đến lượt giao dịch vàng.

Tuy nhiên, lượng khách hàng mua vàng sáng nay không đông như mọi năm. Hình ảnh cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông khá thoáng đãng.

Khách hàng chỉ mất không quá 10p để có thể giao dịch và nhận được vàng.

Giao dịch tại Doji Trần Nhân Tông khá thoải không phải chờ đợi cho cả khách mua hoặc bán vàng.