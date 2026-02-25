Giá vàng năm 2026 sẽ đan xen các nhịp điều chỉnh khó lường

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, năm 2026, thị trường vàng sẽ tiếp tục đan xen các nhịp điều chỉnh tăng - giảm biến động khó lường, nghiêng về khả năng tăng nhẹ hoặc neo ở mức cao.

Giá vàng tăng mạnh đầu năm Âm lịch

Giá vàng phiên giao dịch đầu năm Âm lịch tăng vọt ở thị trường thế giới, chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa giao dịch đầu tuần, giá vàng thế giới đã tăng mạnh 51,5 USD/ounce, niêm yết quanh ngưỡng 5.1587,4 USD/ounce.

Trong nước, các đơn vị kinh doanh vàng điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, Phú Quý và DOJI điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC lên quanh ngưỡng 181,6 - 184,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn trơn cũng được Phú Quý tăng lên quanh mức 181,5 - 184,5 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn tại DOJI là 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng.

Khoảng chênh lệch lớn này được cho là sẽ còn biến động, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu mua vàng dịp ngày Vía Thần Tài thường tăng đột biến.

Thị trường vàng sẽ tiếp tục đan xen các nhịp điều chỉnh tăng - giảm trong năm 2026. Ảnh: Đức Thanh

Đánh giá về thị trường vàng, TS. Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế cho rằng, những biến động mạnh của thị trường vàng thời gian qua không phải hiện tượng bất thường, mà là hệ quả tổng hợp của nhiều yếu tố trong và ngoài nước. Giá vàng trong nước tăng cao và chênh lệch so với thế giới có nguyên nhân khách quan là tình trạng khan hiếm nguồn cung vàng. Nhà nước đang thực hiện cơ chế độc quyền nhập khẩu vàng, nhưng không muốn sử dụng nhiều ngoại tệ để nhập khẩu vì lo ngại làm hao hụt dự trữ ngoại hối. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra hệ quả thiếu hụt nguồn cung vàng, trong khi sản xuất trong nước còn hạn chế.

Nguyên nhân thứ hai là do tâm lý đám đông, khi giá vàng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch giá trong nước và quốc tế lớn, nhiều người tham gia với mục đích lướt sóng thay vì tích trữ dài hạn. Một số trường hợp lướt sóng thành công đã tạo hiệu ứng lan truyền, kích thích người khác mua theo. Nhu cầu tăng nhanh khiến người bán điều chỉnh giá lên theo quan hệ cung - cầu, đẩy giá tăng mạnh hơn.

Ngoài ra, do nguồn cung chưa chủ động, các doanh nghiệp kinh doanh vàng buộc phải giãn rộng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước thời gian tới sẽ biến động đáng kể

TS. Nguyễn Minh Phong phân tích, năm 2026, các nhân tố khiến giá vàng tiếp tục neo cao là sự căng thẳng địa chính trị và xu hướng phi đô la hóa, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nợ công Mỹ gia tăng, bất ổn thương mại…

Theo JPMorgan, đà tăng của vàng có thể còn tiếp diễn. Thậm chí, Ngân hàng UBS dự báo, giá vàng sẽ tăng lên quanh mức 6.200 USD/ounce cho 3 quý đầu năm, sau đó sẽ giảm về khoảng 5.900 USD/ounce vào cuối năm 2026 sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Giá vàng năm 2026 có khả năng đạt 5.500 - 6.000 USD/ounce TS. Nguyễn Trí Hiếu dự báo, mức giá vàng quanh 5.000 USD/ounce hiện nay có thể là điểm khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong thời gian tới, giá vàng có khả năng đạt ít nhất 5.500 USD/ounce với xác suất khoảng 60%, thậm chí có thể chạm mốc 6.000 USD/ounce với xác suất 40%.

Giá vàng trong nước năm 2026 cũng biến động khó lường, cùng chiều với giá vàng thế giới và tùy thuộc vào chính sách tài chính - tiền tệ, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm và độ nóng thị trường chứng khoán, sự phục hồi thị trường bất động sản.

Tuy nhiên, TS. Nguyễn Minh Phong khuyến cáo, nhà đầu tư không nên "bỏ trứng vào một giỏ". Trong những kênh đầu tư, vàng được xem là kênh an toàn hơn trong ngắn hạn. Nếu nhìn dài hạn khoảng 10 năm, bất động sản có thể có lợi thế hơn vàng.

Trước hết, nhà đầu tư phải cân đối khả năng tài chính và sử dụng vốn tự có. Không nên vay vốn để đầu tư trong bối cảnh lãi suất tăng nhanh và còn nhiều biến động, nếu dùng vốn vay, rủi ro sẽ rất lớn.

Còn theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia kinh tế, với đà tăng mạnh của thế giới, giá vàng trong nước thời gian tới sẽ biến động đáng kể. Nếu đặt các kênh đầu tư phổ biến hiện nay lên “bàn cân”, vàng là tài sản gây chú ý nhất nhờ mức độ tăng giá ấn tượng trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Năm 2025, kênh đầu tư vàng mang lại mức sinh lời hơn 80%, bỏ xa nhiều kênh đầu tư khác. Vì vậy, với những nhà đầu tư ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn, tiếp tục nắm giữ vàng được xem là lựa chọn hợp lý.

“Tuy nhiên, đầu tư không chỉ là câu chuyện lợi nhuận, mà còn là bài toán an toàn và bền vững. Xét trong chu kỳ dài hơn, vàng có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh mạnh, nhất là khi thị trường đã tăng quá nóng” - TS. Nguyễn Trí Hiếu lưu ý.