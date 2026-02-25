Giá xăng dầu trong nước ngày mai dự báo có thể tăng mạnh 4,3 - 4,9%

Giá xăng dầu trong nước ngày mai (26/2) dự báo có thể tiếp tục tăng mạnh. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng dự báo có thể tăng từ 910 - 947 đồng/lít. Tương tự, giá dầu có khả năng được điều chỉnh tăng khoảng 802 - 907 đồng/lít.

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước ngày mai có thể tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước được dự báo nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành vào ngày mai (26/2), khi thị trường năng lượng thế giới vẫn biến động theo chiều hướng bất lợi cho giá bán lẻ. Diễn biến địa chính trị trước thềm đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran giữ thị trường ở vùng giá cao.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới giảm nhẹ sau 2 phiên tăng liên tiếp. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 25/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 71,23 USD/thùng, giảm 0,36% (tương đương giảm 0,26 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,94 USD/thùng, giảm 0,56% (tương đương giảm 0,37 USD/thùng).

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (26/2). Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh đi lên.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai dự báo có thể tăng mạnh. Theo đó, xăng RON 95-III tăng khoảng 810 đồng/lít; xăng E5 RON 92-II tăng khoảng 730 đồng/lít; dầu Diesel tăng khoảng 770 đồng/lít.

Trong khi đó, Viện Dầu khí Việt Nam dự báo giá bán lẻ xăng trong kỳ điều hành ngày mai có thể tăng mạnh từ 4,3 - 4,9% so với kỳ điều hành trước đó. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 910 đồng (4,9%) lên mức 19.540 đồng/lít và xăng RON 95-III có thể tăng 947 đồng (4,9%) lên mức 20.097 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu hỏa cũng có thể tăng 907 đồng (4,9%) lên 19.517 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 802 đồng (4,3%) lên 19.322 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut được dự báo có thể giảm nhẹ 0,7% về mức 15.749 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng dầu trong nước ngày mai sẽ tăng mạnh.

Trong phiên điều chỉnh gần nhất (ngày 20/2) giá xăng đồng loạt giảm so với kỳ điều hành giá tuần trước. Cụ thể, xăng E5 RON 92 có giá 18.634 đồng/lít (giảm 200 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 19.152 đồng/lít (giảm 146 đồng/lít).

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu đồng loạt tăng. Dầu diesel 0.05S có giá 18.525 đồng/lít (tăng 62 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 18.615 đồng/lít (tăng 103 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 15.862 đồng/kg (tăng 293 đồng/kg)./.