Lo ngại về một chiến dịch quân sự quy mô lớn tại khu vực Trung Đông đã trở thành "ngòi nổ" đẩy giá năng lượng tăng vọt trong tuần qua. Trong khi đó, thị trường cà phê lại "ngậm ngùi" đối mặt với áp lực điều chỉnh giảm sâu khi nguồn cung dồi dào từ Việt Nam và Brazil đang lấn át hoàn toàn những rủi ro về tồn kho cạn kiệt.

Căng thẳng địa chính trị đẩy giá dầu tăng vọt

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng tuần vừa qua chứng kiến lực mua áp đảo khi toàn bộ cả 5 mặt hàng trong nhóm đồng loạt tăng mạnh. Trong đó, giá dầu WTI đã tăng gần 6% so với tuần trước, đạt mốc 66,48 USD/thùng; giá dầu Brent cũng ghi nhận mức tăng tới hơn 6,1% lên mức 70,66 USD/thùng.

Đà tăng của giá dầu đã được khởi động từ ngày 18/2, sau khi hãng tin Axios đưa tin rằng, vẫn chưa có cơ sở nào cho thấy một bước đột phá ngoại giao trong thỏa thuận hạt nhân với Iran. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, bất kỳ hành động quân sự nào nhắm vào Tehran lúc này nhiều khả năng sẽ là một chiến dịch hiệp đồng giữa Mỹ và Israel. Động thái này dự kiến kéo dài nhiều tuần với quy mô vượt xa cuộc can thiệp của Mỹ tại Venezuela hồi tháng trước.

Bảng giá năng lượng.

Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải Mỹ mới đây phát đi cảnh báo hàng hải, khuyến cáo các tàu mang cờ nước này cần giữ khoảng cách tối đa với lãnh hải Iran khi di chuyển qua eo biển Hormuz. Chuỗi sự kiện này ngay lập tức thổi bùng lo ngại về tình hình an ninh khu vực, đẩy thị trường năng lượng vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Báo cáo tồn kho hàng tuần do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 19/2 mang đến những tín hiệu đầy lạc quan cho thị trường. Cụ thể, tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13/2 đã sụt giảm mạnh hơn 9 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 1,65 triệu thùng từ giới phân tích. Bên cạnh đó, nguồn cung xăng của EIA cũng giảm 3,2 triệu thùng (vượt xa mức dự báo giảm 332.000 thùng); tồn kho nhiên liệu chưng cất bốc hơi 4,57 triệu thùng (so với dự báo giảm 1,95 triệu thùng). Đặc biệt, tồn kho dầu thô tại Cushing - điểm giao nhận quan trọng cho hợp đồng tương lai WTI - cũng giảm 1,1 triệu thùng. Chuỗi dữ liệu này là minh chứng rõ nét cho sự phục hồi mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tại nền kinh tế số một thế giới.

Đáng chú ý, Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Do đó, sự bất ổn tại quốc gia này làm dấy lên rủi ro gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng. Hơn nữa, vị trí chiến lược của Iran nằm ở cửa ngõ phía Bắc eo biển Hormuz - tuyến huyết mạch xuất khẩu dầu mỏ của nhiều quốc gia Trung Đông - càng làm trầm trọng thêm mối đe dọa đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Tình hình càng trở nên căng thẳng khi vào ngày 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt "tối hậu thư" 10 - 15 ngày để hai bên đạt được thỏa thuận hạt nhân mới. Cùng lúc, Mỹ đã hoàn tất việc triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn nhất tại Trung Đông kể từ cuộc chiến Iraq năm 2003. Động thái này làm gia tăng khả năng về một cuộc xung đột lan rộng, vượt qua giới hạn của các cuộc không kích nhắm vào cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6 năm ngoái.

Bên cạnh chảo lửa Trung Đông, lực cầu còn đến từ những bế tắc trong cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp gỡ giữa hai bên tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 18/2 đã khép lại chóng vánh mà không ghi nhận bất kỳ đột phá nào. Tình trạng xung đột kéo dài đồng nghĩa với việc các lệnh trừng phạt nhằm vào năng lượng Nga sẽ được duy trì, tạo "bệ đỡ" vững chắc cho giá "vàng đen".

Triển vọng nguồn cung dồi dào đẩy giá cà phê giảm mạnh

Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá hai mặt hàng cà phê đồng loạt giảm mạnh trong tuần. Cụ thể, giá cà phê Arabica giảm tới 4,2% trong tuần qua, đóng cửa tại mốc 6.298 USD/tấn, đánh dấu mức thấp nhất trong vòng 15 tháng; giá cà phê Robusta cũng rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng trở lại đây khi đánh mất 5,5%, xuống mức 3.591 USD/tấn

Theo MXV, hoạt động thu hoạch tại thủ phủ cà phê Tây Nguyên đã hoàn tất, đẩy nguồn cung nội địa tăng vọt và tạo sức ép lớn lên giá cà phê toàn cầu. Theo số liệu tổng hợp từ MXV, tính từ đầu năm đến ngày 10/2/2026, lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam (chủ yếu là dòng Robusta) đã đạt hơn 206.000 tấn, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Bảng giá nguyên liệu công nghiệp.

Ở bên kia bán cầu, đà giảm của giá cà phê toàn cầu còn bị chi phối bởi những tín hiệu tích cực từ nguồn cung tại Brazil. Quốc gia Nam Mỹ này đang bước vào chu kỳ được mùa ("on-year") của niên vụ 2026 - 2027. Đi kèm với đó, tình hình thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm diễn biến ngày càng thuận lợi, củng cố vững chắc kỳ vọng về một vụ mùa bội thu.

Cơ quan khí tượng Somar Meteorologia mới đây đã cho biết, Minas Gerais - vành đai trồng cà phê Arabica trọng điểm của Brazil - đã đón lượng mưa đạt 72,6 mm trong tuần kết thúc ngày 6/2, cao hơn tới 113% so với mức trung bình lịch sử.

Đồng quan điểm, tổ chức World Weather Inc. cho biết, các đợt mưa rào và dông rải rác đã xuất hiện trở lại tại các vùng trồng trọt của Brazil. Lượng mưa trong những tuần tới được đánh giá là lý tưởng để khôi phục độ ẩm đất, tạo điều kiện tối ưu cho cây cà phê phát triển.

Tuy nhiên, bức tranh tồn kho tại Sở ICE và châu Âu - vốn được xem là "lớp đệm" an toàn cho chuỗi cung ứng toàn cầu lại đang phản ánh một thực tế hoàn toàn trái ngược. Tính đến ngày 20/2/2026, tồn kho cà phê Arabica đạt chuẩn trên Sở ICE (Mỹ) chỉ còn hơn 459.000 bao (loại 60 kg), tương đương mức giảm tới hơn 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với đó, báo cáo từ Liên đoàn cà phê châu Âu (ECF) cũng đã chỉ ra rằng, tổng lượng tồn kho (gồm cả Arabica và Robusta) trong tháng 12/2025 chỉ đạt 458.801 bao. Dù nhích nhẹ so với tháng 11, con số này vẫn đang chìm sâu trong vùng đáy của một thập kỷ qua.

Quay trở lại thị trường nội địa, trái ngược với xu hướng suy yếu của giá thế giới, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn duy trì trạng thái giằng co. Ghi nhận trong ngày 21/2, giá thu mua trung bình đạt mức 97.800 đồng/kg, đi ngang so với mức giá chốt tuần trước./.