Chủ tịch Quốc hội chúc Tết và giao nhiệm vụ cho Kiểm toán Nhà nước

(TBTCO) - Chiều 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Tại buổi làm việc, Phó Tổng KTNN Doãn Anh Thơ đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội về một số tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của KTNN. Theo Phó Tổng KTNN, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị trong toàn ngành khẩn trương ổn định tình hình, công việc... trở lại triển khai các nhiệm vụ theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm và chúc Tết KTNN trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Các đơn vị triển khai công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch kiểm toán, trên cơ sở phương án kiểm toán năm đã được phê duyệt đảm bảo gọn, chất lượng, hiệu quả; đổi mới phương thức kiểm toán, từ kế hoạch kiểm toán đến triển khai hoạt động kiểm toán để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và kiến nghị kiểm toán; xây dựng phương án tổ chức kiểm toán chặt chẽ, khoa học, hiệu quả hoạt động kiểm toán để phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp (trung ương - tỉnh - cơ sở) và việc thực thi các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, thứ 10, đặc biệt là việc thực hiện quy định rút ngắn thời gian lập, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước các cấp của Luật Ngân sách nhà nước…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm và chúc Tết KTNN trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao KTNN đã thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mừng Đảng, mừng Xuân, vui Xuân đón Tết trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, năm 2025, KTNN đã có nhiều đổi mới, thực hiện chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động kiểm toán… Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, năm qua, KTNN đã hoàn thành tốt kế hoạch kiểm toán tại các Bộ, ngành, địa phương và kiến nghị xử lý tài chính khoảng 38.700 tỷ đồng và 128 triệu đô la Mỹ. Qua đó, hoạt động kiểm toán đã góp phần chủ động ngăn chặn vi phạm từ sớm, từ xa, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

KTNN cũng đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ KTNN lần thứ VIII. Lãnh đạo KTNN rất quan tâm tới đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng. Vì vậy, đa số lực lượng kiểm toán là trẻ, có trình độ học vấn, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ngoại ngữ được nâng lên.

KTNN cần thực hiện kiểm toán từ sớm, từ xa, sử dụng nghiệp vụ và nguồn thông tin đa chiều để chủ động tham mưu, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực ở các dự án lớn của đất nước. Đồng thời, phải đổi mới phương thức kiểm toán theo hướng “gọn, sát, chất lượng”. Muốn như vậy, KTNN phải thực hiện nghiêm Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội; tiếp tục đổi mới tư duy để hoạt động kiểm toán hiệu quả hơn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

“Với những kết quả đó, KTNN đã góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của đất nước” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương kết quả của KTNN trong năm 2025, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, vì vậy, KTNN cần tập trung cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội trong toàn Ngành, đi sâu đi sát hơn nữa, để KTNN xứng đáng công cụ sắc bén, hữu hiệu của Quốc hội.

Nhân dịp đầu Xuân năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể công chức, viên chức, người lao động KTNN và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, năm mới có nhiều niềm vui mới, thắng lợi mới.

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc.

Thay mặt hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của đồng chí Chủ tịch Quốc hội với toàn ngành. Những lời chúc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ là nguồn cổ vũ, động viên vô cùng to lớn mà còn thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng đối với ngành KTNN, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Bước vào năm 2026, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới ngày càng cao, đòi hỏi KTNN phải quyết tâm hơn nữa, đổi mới hơn nữa trong việc xây dựng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới phương thức kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để cụ thể hóa vào các chương trình công tác của Ngành./.