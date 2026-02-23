Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi gắm kỳ vọng bứt phá trong năm 2026 tới ngành Hải quan

(TBTCO) - Sáng 23/2/2026, Cục Hải quan tổ chức chương trình Gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí trang trọng, phấn khởi tại trụ sở cơ quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự và chúc Tết ngành Hải quan.

Sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trong chương trình Gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ 2026 của Cục Hải quan thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính đối với ngành Hải quan trong giai đoạn triển khai nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu và chúc Tết toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Hải quan. Ảnh: CHQ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những kết quả tích cực mà ngành Hải quan đạt được trong năm 2025, đặc biệt trong công tác thu ngân sách nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa quản lý.

Bước sang năm 2026, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tiếp tục giữ vững kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan; phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách; đồng thời đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa, triển khai quyết liệt hải quan số, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác điều hành.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng và chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng; khẳng định toàn ngành sẽ cụ thể hóa chỉ đạo thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026./.