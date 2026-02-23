Hải quan Khu vực XVIII bảo đảm xuất nhập khẩu thông suốt trong dịp Tết Bính Ngọ

(TBTCO) - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chi cục Hải quan khu vực XVIII bảo đảm thông quan hàng hóa ổn định, an toàn, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 33,5 triệu USD.

Ngày 23/2, Chi cục Hải quan khu vực XVIII tổ chức họp mặt đầu năm và tổng kết công tác quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo số liệu thống kê, từ ngày 14 đến 20/2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa do Chi cục Hải quan khu vực XVIII thực hiện đạt hơn 33,5 triệu USD. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt trên 10 triệu USD và xuất khẩu đạt hơn 23,4 triệu USD.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ghi nhận 623 tờ khai xuất nhập khẩu với hơn 3.300 lượt phương tiện vận tải xuất nhập cảnh và trên 2.700 lượt người xuất nhập cảnh, tập trung chủ yếu tại các đơn vị hải quan khu vực phía Bắc Đồng Nai như: Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư; Hải quan Lộc Thịnh; Hải quan Hoàng Diệu.

Cán bộ Hải quan khu vực XVIII giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Đồng Nai. Ảnh: H.N

Tại buổi gặp mặt đầu năm, ông Lê Văn Thung - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XVIII đánh giá cao công tác thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh tại các cảng, cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Lê Văn Thung yêu cầu, ngay sau kỳ nghỉ Tết, toàn đơn vị khẩn trương bắt tay vào công việc, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026.

Năm 2026, Chi cục Hải quan khu vực XVIII xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trên địa bàn rộng và phức tạp sau sáp nhập. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách, tăng cường kiểm soát biên giới, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và ma túy./.