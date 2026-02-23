EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

(TBTCO) - Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp với Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) và các đơn vị liên quan bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ vui Xuân đón Tết cổ truyền của người dân.

Ngày 23/2, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Đặng Hoàng An và Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đồng chủ trì cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý I/2026. Cuộc họp được kết nối trực tuyến tới các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

Theo EVN, toàn tập đoàn đã bố trí tổng cộng trên 54.000 ca trực để duy trì đảm bảo cung cấp điện trong suốt kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Các đơn vị phát điện đã duy trì vận hành tốt của các tổ máy và nhiên liệu (than, khí, dầu) theo yêu cầu huy động; lưới điện truyền tải và phân phối vận hành an toàn; công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động đã được đảm bảo.

Toàn cảnh cuộc họp giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quý I/2026.

Theo số liệu từ NSMO, mức tiêu thụ điện toàn quốc trong toàn bộ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tăng khoảng 11% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện trong dịp Tết năm nay vẫn thấp hơn khoảng 40% so với ngày làm việc bình thường.

Trước đó, để chuẩn bị đảm bảo cung cấp điện cho dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, EVN và các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với NSMO xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ.

EVN đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kỷ luật vận hành, bảo vệ an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, xử lý kịp thời các tình huống trên hệ thống điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục, an toàn và tin cậy; tích cực phối hợp với các cấp chính quyền, lực lượng công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng...

EVN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo điện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

EVN và các đơn vị liên quan đã chủ động sớm xây dựng phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, phòng chống cháy nổ; tổ chức phân công, ứng trực 24/24h cũng như chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống khi có sự cố điện.

Về vấn đề sử dụng điện trong dịp Tết, EVN và các đơn vị điện lực cũng đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc lưu ý đảm bảo sử dụng điện an toàn cho người và thiết bị, phòng chống cháy nổ, tai nạn điện mọi lúc mọi nơi, đặc biệt cần tuyệt đối tránh các nguy cơ, hành vi vi phạm hành lang an toàn lưới điện, vừa nguy hiểm tính mạng, vừa ảnh hưởng phạm vi rộng đến cung cấp điện của cộng đồng.