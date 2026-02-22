(TBTCO) - Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), du lịch Thủ đô đón khoảng 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm 2025; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 4,87 nghìn tỷ đồng, tăng 40,2%.

Khách quốc tế tới Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ ước đạt 217 nghìn lượt, tăng 55%; khách nội địa đạt khoảng 1,13 triệu lượt, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường khách quốc tế tiếp tục duy trì sự đa dạng với 10 thị trường dẫn đầu gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Pháp, Anh, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Philippines và Australia. Cơ cấu thị trường phong phú góp phần củng cố vị thế Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa.

Trước đó, chuẩn bị cho cao điểm du lịch Tết, Sở Du lịch Hà Nội đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tăng cường quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng phục vụ và phối hợp tổ chức lễ hội gắn với phát triển du lịch. Công tác trực, nắm bắt thông tin và kiểm tra hoạt động du lịch được triển khai nghiêm túc, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Hà Nội lập kỷ lục đón khách du lịch dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: TL

Trong suốt kỳ nghỉ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn mở cửa phục vụ xuyên Tết, được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí vui tươi đón Xuân. Nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống và sản phẩm du lịch mới thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hội chữ Xuân Bính Ngọ cùng các hoạt động viết thư pháp, trải nghiệm văn hóa truyền thống tiếp tục là điểm nhấn. Hoàng thành Thăng Long tổ chức nghi lễ “Tống cựu nghinh tân”, dâng hương khai xuân và nhiều chương trình trưng bày, biểu diễn nghệ thuật. Chùa Hương và Cổ Loa bước vào mùa lễ hội với các mô hình ứng dụng công nghệ như vé điện tử, kiểm soát QR Code, camera AI.

Một số sản phẩm mới cũng được đưa vào khai thác như tour “Ký ức Cột cờ” với trình diễn 3D Mapping, tour xe đạp đêm “Hà Nội Đẹp Sound”, tour “Hà Nội - Chạm miền ký ức” hay chương trình trải nghiệm trên tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô”. Các hoạt động tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn thu hút lượng lớn du khách tham quan, du xuân.

Ở lĩnh vực lưu trú, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn và căn hộ du lịch đạt khoảng 66,8%, tăng 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ; riêng phân khúc 4 - 5 sao đạt trên 72%. Các cơ sở lưu trú chú trọng trang trí không gian Tết, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ./.