Thủ tướng kiểm tra công trình đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

(TBTCO) - Sáng nay 22/2 (mùng 6 Tết), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và kiểm tra hiện trường dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.

Tham gia đoàn công tác có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và đơn vị liên quan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp thị sát các công trình thuộc thành phần dự án như hầm B3, ga đường sắt đô thị S9 (Kim Mã) tới hầm B2, ga S11 (Văn Miếu) và ga S12 (Trần Hưng Đạo), dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội để thăm, chúc Tết các lực lượng đang thi công trên công trường.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác kiểm tra công trường thi công dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Tại các ga ngầm S9 – Kim Mã, S11 – Văn Miếu và ga S12 – Trần Hưng Đạo, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai thi công, nghe báo cáo về tiến độ, các hạng mục đang thực hiện và kế hoạch triển khai trong thời gian tới; thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang làm việc xuyên Tết trên công trường; khảo sát thực địa trong hầm thi công nhằm đánh giá điều kiện làm việc, công tác tổ chức thi công, bảo đảm an toàn lao động và chất lượng công trình.

Khảo sát và kiểm tra hiện trường thi công, chứng kiến sự tiến triển toàn diện của dự án, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được, đặc biệt là sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc trên công trường.

Thủ tướng biểu dương đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp làm việc trên công trường.

Thủ tướng chúc Tết và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Thủ tướng chúc Tết các đơn vị thi công dự án Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đang làm việc tại công trường.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên lực lượng kỹ sư, chuyên gia và công nhân lao động xuyên Tết.

Dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng chiều dài tuyến chính 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao dài 8,5 km, đoạn đi ngầm khoảng 4 km. Đây là tuyến đường sắt khổ đôi 1.435 mm, tiêu chuẩn châu Âu, có 8 ga trên cao, 4 ga ngầm. Phương tiện vận tải trên tuyến là đầu máy toa xe kích thước trung bình, với đoàn tàu 4 - 5 toa. Dự án có tổng mức đầu tư 34.826 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay ODA và nguồn vốn đối ứng từ ngân sách TP. Hà Nội. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 đến năm 2027.

Phần ngầm của tuyến đang được triển khai thi công đồng loạt, đạt 76,3% khối lượng thi công, cơ bản đáp ứng tiến độ.

Sau khi đi kiểm tra công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, đơn vị liên quan và TP. Hà Nội về tình hình thực hiện dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với các bộ, ngành, TP. Hà Nội về tiến độ thực hiện dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng nêu rõ, những năm qua, chúng ta đã tháo gỡ nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, công nghệ, huy động nguồn vốn… cho các dự án đường sắt, song vẫn còn nhiều việc phải làm. Trong 10 năm tới, theo Kết luận của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Hà Nội phải làm 600 km đường sắt đô thị, gồm cả đường sắt trên cao và tàu điện ngầm. Nếu với tốc độ như thời gian qua, thì không đáp ứng yêu cầu đầu tư phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp vừa cấp bách, vừa lâu dài, Thủ tướng yêu cầu phải xây dựng, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn đường sắt đô thị của Việt Nam; quy hoạch hướng tuyến với tầm nhìn trăm năm, quy hoạch công nghệ phải hiện đại và tối ưu hóa, quy hoạch bảo hành, bảo dưỡng phải tự chủ, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; không lãng phí thời gian, không lãng phí công sức, không lãng phí nguồn vốn, không lãng phí đất đai, giữ cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp; tinh thần là nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, đi sâu vào lòng đất, vươn cao lên không gian, tiết kiệm mặt bằng.

Cùng với đó, phải chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại, thống nhất, dùng chung, phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt một cách nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu thực tế; đào tạo nhân lực theo đúng kế hoạch, nhanh hơn, mạnh hơn, phấn đấu 90% nhân lực trong lĩnh vực này là người Việt Nam; huy động nguồn vốn đa dạng như đầu tư công, hợp tác công tư, vốn vay, phát hành trái phiếu (trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu địa phương…); giao Viettel, VNPT và các doanh nghiệp Việt Nam để nội địa hóa hệ thống điều hành; tổ chức quản lý, vận hành, khai thác hiện đại, thông minh, số hóa, xanh hóa, Việt Nam hóa, tham khảo kinh nghiệm các nước phù hợp với điều kiện Việt Nam.